Muffa nel pane e formiche nel dolce: chiusa la coop che portava il pranzo ai bambini

VICENZA - Muffa nel pane e formiche nel dolce in una mensa scolastica di Vicenza.

Nelle scorse ore i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, con il prezioso supporto dei funzionari del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Usl 8 Berica, hanno concluso un controllo in materia di sicurezza degli alimenti e sommerso da lavoro nei confronti di una cooperativa sociale operante nel settore del catering per eventi e fornitrice di pasti pronti a privati e mense scolastiche.

L’attività è scaturita all’indomani delle informazioni raccolte dalle Fiamme Gialle che, da tempo, stanno effettuando un monitoraggio sulle mense scolastiche e sulla qualità dei servizi e dei pasti forniti. Nell’occasione, dai preliminari accertamenti condotti, sarebbe emersa la presenza di insetti in alcune pietanze servite ai bambini di una scuola secondaria, nonché muffa nelle porzioni di pane per alunni celiaci.

Sulla scorta delle preliminari informazioni raccolte, i finanzieri hanno effettuato un accesso ispettivo al centro cottura di Monticello Conte Otto della citata cooperativa, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e accertare la posizione dei lavoratori presenti. L’accesso ha consentito di rilevare gravi carenze di tipo igienico-sanitario riguardanti, tra l’altro, la manutenzione e la pulizia degli elettrodomestici in uso, l’etichettatura e la corretta modalità di stoccaggio degli alimenti.

Inoltre, le Fiamme gialle hanno trovato nelle cucine 2 lavoratori completamente “in nero” sui quali sono in corso ulteriori approfondimenti ispettivi, anche per verificare la sussistenza dei requisiti per l’effettivo impiego in attività di preparazione del cibo.

Alla luce delle irregolarità igienico-sanitarie rilevate, l’Azienda Usl 8 Berica ha tempestivamente emesso un provvedimento di sospensione e di divieto immediato di prosecuzione dell’attività, avente efficacia sino alla risoluzione delle violazioni riscontrate e alla esecuzione dei previsti interventi prescritti.

Parallelamente, i finanzieri vicentini hanno contestato – in relazione all’impiego di lavoratori “in nero” – sanzioni amministrative pari a circa 4mila euro, avanzando apposita proposta di sospensione dell’attività al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza.

All’esito delle attività svolte le Fiamme Gialle hanno dato avviso alla Direzione scolastica e al Comitato Genitori delle violazioni riscontrate per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza.

L’attività condotta in sinergia tra le Fiamme Gialle e l’Azienda sanitaria berica conferma ancora una volta l’impegno massimo del Corpo a tutela della salute pubblica, del mercato del lavoro e a contrasto della concorrenza sleale, in un settore, quale quello della somministrazione di bevande e alimenti, particolarmente delicato, soprattutto perché nel caso in specie rivolto alle centinaia di giovani studenti del circondario vicentino.

E’ per questo che la Guardia di Finanza consiglia vivamente a scuole e genitori di rivolgersi tempestivamente alle Autorità di controllo preposte, segnalando anche al Corpo situazioni di gravi carenze nelle forniture di mense scolastiche che possano sfociare in danni alla salute.