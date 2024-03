SUSEGANA (TREVISO) - Salite in territori dal fascino antico, paesaggi poetici e filari di vite nelle terre dei signori di Collalto: così la bicicletta si rivela un'opportunità straordinaria per esplorare il territorio, consentendo di apprezzarne la bellezza a un ritmo che favorisce una connessione profonda con la natura. Nova Eroica Prosecco Hills Conegliano Valdobbiadene torna in scena domenica 28 aprile. La terza edizione si conferma un appuntamento internazionale, con iscritti da 25 paesi e 5 continenti. Il modello è quello di Eroica, che in Toscana ha trasformato un intero territorio in una destinazione internazionale, capace di portare migliaia di persone non solo in occasione dell'evento, ma durante tutto l'anno. Il filo che lega idealmente la Toscana dell'Eroica alle colline del Veneto è chiaro e solido: la passione per il ciclismo, visto prima di tutto come esperienza e occasione di conoscenza.



I PERCORSI

Partenza, arrivo e festival saranno alla tenuta Borgoluce, ai piedi del castello di Susegana, nel cuore delle colline Unesco. La corsa è preceduta dal festival di sabato 27 aprile con musica (concerto gratuito dei Los Massadores), incontri, degustazioni e le prime pedalate. Poi la domenica in sella, su tre distanze, con tratti cronometrati lungo i quali sfidarsi con i propri amici e non solo. I percorsi, il lungo di 120 chilometri, il medio di 90 e il corto di 60, sono stati ancora una volta rinnovati, pur mantenendo quell'impronta, fatta di salite, terreni a tratti tecnici e panorami poetici, che ha già fatto di Nova Eroica un classico tra i ciclisti italiani. «Con Nova dichiara Lodovico Giustiniani, presidente del comitato organizzatore miriamo a un turismo sportivo di alto livello, capace di cogliere non solo la bellezza dell'esperienza ciclistica, ma anche la ricchezza e la complessità del nostro territorio che, come pochi, sa unire storia, paesaggio, natura e sapori, a partire dal nostro Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. La terza edizione è una conferma del valore di questo progetto». Gli iscritti sono già più di 800, gli stranieri sono il 28% dei partecipanti. E la linea - come chiarisce Giancarlo Brocci, fondatore di Eroica - sarà quella della consapevolezza. Il presidente Luca Zaia sottolinea invece il legame tra sport e paesaggio: «Territori iconici, colline che hanno saputo conquistare il riconoscimento Unesco dopo una selezione meticolosa di caratteristiche uniche. L'intera Regione Veneto dà il benvenuto a questa nuova edizione, consapevoli che l'accoglienza e il calore della nostra gente sarà la leva per far sentire a casa tanti partecipanti».