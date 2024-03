VALDOBBIADENE (TREVISO) - Le Colline del Prosecco superiore, Patrimonio dell'Umanità dal 2019, rappresentano uno dei trend emergenti nel turismo veneto. Il dato era nell'aria, ma i numeri chiariscono la dimensione del risultato. Con un quasi 20% più dell'anno precedente, è boom di turisti sulle Colline. I risultati del turismo in Veneto incoronano la Marca trevigiana come best destination.

NUMERI IMPORTANTI

Nel 2023 le Colline hanno registrato 482.222 presenze totali, che segnano un +18% rispetto al 2022 e un +8% rispetto al pre-pandemico 2019, con la core zone che registra un importante 15% in più. Ma i numeri non finiscono qui: il turismo straniero guida la carica con un +24,5% rispetto al 2022 e un impressionante +16,6% rispetto al 2019. Un segnale inequivocabile dell'ininterrotto interesse per questa destinazione unica. Inoltre i primi dati del 2024 vedono un aumento delle presenze del 23% a gennaio, rispetto allo stesso mese del 2023. Nella core zone l'afflusso turistico è aumentato del 32,3%, mentre buffer e commitment confermano una crescita costante intorno al 10%. Sia gli alberghi che le strutture extralberghiere registrano un aumento significativo delle presenze, con turisti italiani e stranieri. In sintesi, anche i dati del mese di gennaio 2024 vanno verso una significativa crescita del turismo nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con un aumento delle presenze in tutte le aree e una forte crescita sia nel settore alberghiero che in quello extralberghiero. I dati presentati ieri a Venezia dal presidente Luca Zaia e dall’assessore Federico Caner sono commentati dalla presidente dell'Associazione Unesco Marina Montedoro. «Siamo molto orgogliosi di quanto emerso per il territorio delle Colline. Con grande soddisfazione possiamo confermare una crescita importante del nostro territorio con 482.222 presenze totali, che rappresentano un + 18% rispetto al 2022 e un +8% rispetto al 2019, segnale tangibile del continuo interesse verso questa destinazione che vede soprattutto un costante aumento di turismo straniero».

SUCCESSO CONDIVISO

La presidente sottolinea inoltre come il 2024 sia partito in crescendo, con numeri significativi (+23% rispetto a gennaio 2023), la conferma della destagionalizzazione del turismo in questi territori e un anno che si preannuncia davvero positivo. «Attraverso iniziative culturali e sportive abbiamo cercato di valorizzare e preservare l'autenticità del territorio offrendo esperienze significative e coinvolgenti ai visitatori. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene non sono solamente rinomate per la loro tradizione enologica, ma anche per la straordinaria bellezza naturale, la ricchezza storica e culturale e l'accogliente ospitalità della comunità locale. È proprio questo mix di elementi che attrae sempre più turisti da ogni angolo del mondo. In questo contesto, desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo successo: dai nostri partner istituzionali alle associazioni locali, ai singoli cittadini che condividono la nostra visione di un turismo responsabile e rispettoso dell'ambiente» ha concluso Montedoro.