Mistero al parco giochi di Paese, scatta l'allarme bomba e arrivano gli artificieri che svelano la verità

PAESE (TREVISO) – Il parco pubblico era stato chiuso ieri, 25 aprile, in tutta fretta per la possibile presenza di un residuato bellico. Questa mattina, 26 aprile, sono intervenuti gli artificieri. Ma la radiografia effettuata sull’oggetto sospetto ha rivelato che non c’erano rischi: si trattava solo di un gioco di gomma per cani, anche se la forma richiamava quella di una bomba a mano.

L'oggetto trovato da un cittadino

L’oggetto era stato notato ieri pomeriggio da un cittadino di passaggio nel parco di via della Costituzione, tra il cinema Manzoni e la scuola elementare Pravato. Quella che sembrava una bomba si trovava a ridosso della fontanella, a pochi metri dai giochi dei bambini. L’uomo ha segnalato tutto ai carabinieri di Paese. E poco dopo le 15 è arrivata la decisione di chiudere il parco sbarrando i cancelli (che si solito si chiudono alle 20). Non solo. Per evitare ogni rischio, l’oggetto è stato anche coperto con un pozzetto di cemento.

Gli accertamenti e la verità

Questa mattina è arrivato il momento della verità. Gli artificieri sono intervenuti con tutte le precauzioni del caso. Prima di mettere le mani, hanno effettuato una sorta di radiografia alla presunta bomba. E questa ha subito chiarito che non c’erano parti in metallo. Era tutta gomma. Insomma, nessun pericolo. Così alle 11.30 il parco di via della Costituzione è stato normalmente riaperto al pubblico. «Magari adesso, con il senno di poi, la vicenda può anche strappare un sorriso – spiega il sindaco Katia Uberti – ma è stato giusto muoversi con prudenza, tanto più in un parco con i giochi per i bambini.

Come è stato detto alla fine delle operazioni, in casi del genere meglio un controllo in più che uno in meno».