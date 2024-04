Paese. Area verde di via della Costituzione chiusa. Si sospetta la presenza di un ordigno bellico. Nelle prossime ore il sopralluogo degli artificieri

PAESE – Chiusa oggi, giovedì 25 aprile, a Paese una parte dell’area verde di via della Costituzione. Un passante, nel pomeriggio, ha trovato un manufatto obsoleto, probabilmente un residuato bellico. Per questioni di sicurezza l’area è stata chiusa dai carabinieri e transennata col nastro bianco e rosso. Nelle prossime ore ci sarà l’intervento degli artificieri per esaminare la natura del probabile ordigno.