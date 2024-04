Scatta l'allarme antincendio, paura alle scuole medie di Volpago ma non c'è nessun pericolo. A premere il bottone potrebbe essere stato uno studente

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - Scatta l'allarme antincendio: classi evacuate in palestra. Fra la quarta e la quinta ora di ieri, la scuola media Sandro Pertini di Volpago, oggetto di recente di una capillare ristrutturazione, ha vissuto un fuori programma inatteso. A fine mattinata nell'istituto è scattato l'allarme antincendio. Ovvia l'agitazione degli alunni che hanno subito pensato che si fossero scatenate delle fiamme in qualche punto dell'edificio. Non si trattava del resto di una prova di evacuazione sul modello di quelle che vengono programmate in tutti gli istituti, ma di un’allerta vera e propria che ha portato alla mobilitazione generale.

TUTTI IN PALESTRA

Sono scattate così le procedure di evacuazione e le classi, invece di essere raccolte all'esterno visto che imperversava una pioggia fitta, sono state spostate nella vicina palestra. Un esodo avvenuto per scaglioni anche perché non in tutte le classi lo squillo caratteristico è stato udito immediatamente e in qualche caso è stato direttamente il personale scolastico a bussare alla porta per avvertire i ragazzi e invitarli a uscire dall'aula. In palestra, gli alunni sono rimasti in qualche caso per parecchio tempo, in altri per qualche decina di minuti. Comunque il rientro in classe è avvenuto solo poco prima della fine delle lezioni: giusto il tempo di recuperare gli zaini e uscire.

LE IPOTESI

Qual è stata la causa dell'allarme che ha creato scompiglio fra i ragazzini? «Forse è stato un contatto», ha detto la dirigente scolastica Nella Varanese. In realtà, a quanto è emerso dal doppio sopralluogo dei tecnici del Comune, effettuato prima il mattino nell'emergenza e poi il pomeriggio con più calma, dietro all'accaduto ci potrebbe essere semplicemente una bravata, probabilmente di un ragazzino, che avrebbe attivato un pulsante legato all'impianto antincendio. Un po' come quando nelle sedi di scuole e uffici pubblici arrivano i cosiddetti allarmi bomba. «I tecnici chiamati dalla scuola - dice il sindaco Paolo Guizzo - sono arrivati sul posto e hanno cominciato le indagini dal seminterrato, dove non hanno notato nulla. Poi sono saliti ai piani superiori e si sono accorti che c'era un pulsante attivato.

Con ogni probabilità la causa è stata questa. Comunque si è trattato di una buona occasione per rivedere e controllare tutto il sistema».