Roma, allarme bomba al ministero della Cultura: evacuato il palazzo, individuato uno zaino abbandonato

Il ministero della Cultura è stato evacuato circa mezz'ora fa per un allarme bomba.

Allarme bomba al ministero della Cultura

I lavori, in assenza del ministro Gennaro Sangiuliano, impegnato altrove, sono al momento coordinati dal sottosegretario Gianmarco Mazzi, che stava coordinando anche «Verso il primo codice dello spettacolo». «Sono sono attesi a momenti etoile della danza come Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e molti altri. Speriamo di poter riprendere al più presto i lavori», ha spiegato Mazzi all'ANSA.

Sangiuliano: «Nei mesi scorsi scritte in arabo sul muro»

«Nei mesi scorsi erano apparse alcune scritte in arabo sul muro del Ministero in via del Collegio Romano, ne conservo ancora una foto, e io stesso ho ricevuto alcune minacce in arabo sul mio profilo Facebook. Ho fatto regolare denuncia ai Carabinieri». Così il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano appena arrivati al Mic dove è in corso un allarme bomba.