Stava giocando nel prato, libera, con i genitori a pochi metri e quegli amici che li avevano ospitati in questi giorni di “ponti” lunghi. Poi all’improvviso il cane della famiglia, un meticcio di qualche anno, le è saltato addosso, azzannandola alle braccia e alla testa. Solo l’intervento immediato del padre della piccola Alessia (la chiameremo così), tre anni da compiere il prossimo ottobre, ha evitato il peggio. Tragedia sfiorata sabato pomeriggio a Fonte Nuova, in via della Selvotta dove una bambina originaria di Torino è stata aggredita dal cane degli amici che avevano ospitato lei e i suoi genitori per il fine settimana.

LA DINAMICA

Non era la prima volta che la famigliola veniva a trovare gli amici romani, eppure quel cane, solitamente mansueto, le si è scagliato contro. Il padre della piccola era a pochi metri e con la moglie e i proprietari di casa stavano chiacchierando quando le grida della piccola hanno destato la loro attenzione. Il cane abbaiava ma non ci è voluto molto per prenderlo e bloccarlo. Immediato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Mentana e i sanitari che tuttavia sono intervenuti con l’eliambulanza considerato il teatro dell’incidente, la tenerà età della vittima e la necessità di trasportarla in poco tempo in ospedale. Alessia è attualmente ricoverata al policlinico Agostino Gemelli, sabato sera è stata immediatamente operata dai chirurghi pediatrici del nosocomio. Ha riportato lesioni multiple da morso di cane alle braccia e alla testa ma le condizioni sono stabili e la piccola respira spontaneamente. Tuttavia, è ancora ricoverata in terapia intensiva pediatrica e la prognosi resta riservata. I carabinieri, da prassi, hanno informato l’autorità giudiziaria ma al momento non c’è nessun fascicolo aperto. Non è escluso che i genitori della piccola possano procedere in un secondo momento ma come hanno ricostruito i militari si è trattato di un terribile incidente. E solo l’intervento tempestivo del padre della bambina ha evitato il peggio. «Siamo increduli e basiti» avrebbero detto i proprietari del cane ai soccorritori «preghiamo per la piccola».

I PRECEDENTI

Un altro incidente analogo era avvenuto soltanto lo scorso febbraio ad Anguillara Sabazia, dove un’altra bambina anche lei di solo due anni, era stata aggredita da uno dei due pastori tedeschi della famiglia. La piccola si trovava in giardino, in braccio alla donna quando uno dei due cani si è scagliato contro entrambe, azzannando sia la piccola che la nonna. La bambina fu morsa anche lei alle braccia e al capo e sempre in codice rosso fu trasferita al Gemelli in condizioni molto critiche. Sottoposta a un delicato intervento di chirurgia è in via di guarigione. Drammatico invece l’epilogo dell’attacco di tre rottweiler che, sempre a febbraio, azzannarono e uccisero Paolo Pasqualini, 39 anni, nel parco di Manziana dove l’uomo stava facendo jogging. Gli animali, scappati da una proprietà limitrofa, lo attaccarono senza lasciargli scampo.