Isola dei Famosi 2024, pagelle: Vezzali gne gne (3), Stoppa come Robinson Crusoe (9), Aras Cavalier gentile (8), Bastianich fugge con il referto (5)

Ottava puntata de L'Isola dei Famosi 2024. Artur, Samuel, Valentina, Khady e Alvina sono i nominati, Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai i nuovi naufraghi, e mentre tutti si chiedono quando finirà il reality vediamo le (nostre) pagelle di quanto successo ieri sera, lunedì 13 maggio.

Rosy purtroppo se ne va (6)

«Torno finalmente dai miei "cinni" sento troppo la loro mancanza», beh no Rosannna veramente è il pubblico che ti ha mandato a casa perché fosse stato per te non avresti mai abbandonato quell'Isola come un koala non abbandonerebbe mai il proprio albero.

Era la donna che aveva riportato il trash in Honduras, quella che vedeva il marcio in ogni situazione. Il suo "personaggio" (perché quello era diventata) di disturbatore di folle era ormai un po' troppo orticante anche per i telespettatori. Però serviva, ora si può tornare a dormire sonni tranquilli.

Bruganelli anche meno 5

Simpatica come un calcio sugli stinchi, Sonia Bruganelli torna a fare Sonia Bruganelli. Con qualche lampada allo ialuronico di troppo e gli invidiatissimi tacchi a spillo della sua lussuosa cabina armadio l'ex di Bonolis è ficcante e odiosa come sempre. A volte premonitrice come Nostradamus (vedi l'eliminazione di Rosy "lo avevo detto") altre fuori luogo come la panna nella Carbonara (attacchi inutili a Dario Maltese e difesa a spada tratta di Greta compresi) Sonia però è l'unica che ci fa un po' svegliare. Certo non esce mai dal suo ruolo e rischia ben presto di diventar monotona anche perché ci verrebbe da dirle: Sonia anche meno.

Karina svampita 3

Karina Sapsai dice che è una modella ma anche un'ingegnera e vuole dimostrare che si può essere belle e anche intelligenti. Ecco dopo 10 minuti in video diciamo che o è una bravissima attrice o la seconda "qualifica" la sa nascondere molto bene. Oltre al lato B che pare abbia necessità di mettere in mostra speriamo abbia altro da offrire. Già vista 3

Aras Cavalier gentile 9

Ogni mattina sembra uscito da una spa. Il suo volto non conosce rughe da rabbia, ne incupimenti, forse perchè capisce poco di quello che dicono gli altri o forse perché è un bravo attore (lo capiremo) ma Aras se fino a poco tempo fa era una star di Terra Amara ora è anche la nostra. Cavalier gentile.

Bastianich e il referto salvifico 5

Bastianich pure se ne va. «La dottoressa ha detto che non posso proseguire, è stato difficile accettarlo perché io non lascio mai le cose a metà». Il quadro clinico che costringe il naufrago a lasciare il gioco è un segreto, ma d'altronde la legge sulla privacy su questo è chiara, ed è l'unica cosa chiara di questa edizione del reality. Noi speriamo non sia nulla di grave, lui nel frattempo si prende la cartella clinica la tiene stretta e fugge a gambe levate in italia, non vedeva l'ora.

Luxuria in cerca di aiuti 5

Luxuria non ci sta capendo nulla neanche lei. Guarda il gobbo e gli operatori in continuazione in cerca di una spalla che l'aiuti a superare tutto quello che le sta accadendo, ma neanche gli autori sanno più che fare. «Noi tra il trattenere un concorrente per fare odiens e la sua salute scegliamo la sua salute quindi Joe torna ti aspettiamo in Italia». Beh no Vladi bastianich torna perché glielo ha "ordinato" il medico e poi anche con lui dentro non è che gli ascolti volassero alto.

Stoppa come Crusoe 8

Daniel Foe nella sua testa doveva aver pensato a Edoardo Stoppa per la stesura della sua opera più conosciuta. L'“amico degli animali” è il Robinson Crusoe di questa edizione. Sa essere leader: cuor gentile ma temperamento deciso. L'ex inviato di Striscia è il naufrago perfetto.

Vezzali gne gne 3

Ora si sente vittima di un gruppo che la vuole fuori e punta i piedi come farebbe qualsiasi bambina. Ma non era una campionessa Olimpica? Qui non lo sta dimostrando e piuttosto che affrontare le situazioni si nasconde dietro “anche lei lo ha fatto” e “loro sono alleati”. Valentina Vezzali dalla medaglia d'oro allo zucchero filato è un attimo.

La messa in onda precaria come una persona su un tagadà 2

La precarietà del palinsesto mediaset per i reality è ormai precaria quanto me su un tagadà.

Comincia, come accadde per il Grande Fratello, il ping pong di quando mandare in onda L'isola dei famosi. La prossima puntata sarà domenica 19 maggio, probabilmente per evitare lo scontro del lunedì con Stefano De Martino che con il suo Stasera è possibile su Rai 2 sta catturando milioni e milioni di telespettatori, quella dopo? Qui può dirlo.