Concertone Primo Maggio: scaletta, cantanti, presentatori, orari e dove vederlo. Tutte le info sull'evento al Circo Massimo

Manca sempre meno al Concertone del Primo Maggio a Roma, che quest'anno avrà tantissime novità. Per la prima volta infatti, il consueto evento della Capitale, che si tiene nella Giornata della Festa del Lavoro, si terrà al Circo Massimo e non in Piazza San Giovanni come avvenuto negli scorsi anni.

I presentatori

L'evento sarà presentato da una coppia inedita, formata non da conduttori professionisti, bensì da noti cantanti. Si tratta di Noemi ed Ermal Meta, che sostituiscono Ambra Angiolini, al timone del Concertone dal 2018 al 2023. Loro braccio destro sarà Big Mama, che condurrà la prima parte dell'evento dalle ore 13.15 (in esclusiva per Rai Play).

Gli artisti

Come ogni anno, si esibiranno sia artisti esordienti, sia big della musica italiana. Tre giovani si sfideranno per aggiudicarsi il premio 1MNext: Atarde, Giglio e Moonari. Durante l’opening condotto da Big Mama, invece, saliranno sul palco Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Di seguito la lista dei big in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta E Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Come vederlo dal vivo (gli orari e come accedere)

Il concerto è a ingresso gratuito e per accedere non è richiesta prenotazione L'accesso è libero e consentito fino ad esaurimento posti. L'appuntamento, dunque, è al Circo Massimo a Roma a partire dalle 13:15, con l'opening condotto da Big Mama e poi dalle 15:00 fino alle 19:00, per proseguire poi, dopo una breve pausa, dalle 20:00 fino alle 00:15 circa.

Non sarà possibile introdurre: armi da fuoco, armi finte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affilati o acuminati; munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni; materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari; fuochi d’artificio, razzi e petardi; bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo; bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 lt. Le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 0,5 litri senza tappo. Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati); sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide ragioni mediche); pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni (ad es. tripodi), aste per selfie e mazze; droni o dispositivi aerei teleguidati; motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard; attrezzatura di trasmissione elettronica, puntatori laser; valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15 litri o oggetti troppo grandi per il controllo di sicurezza; trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray (come ad esempio antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…); caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere. Le persone diversamente abili possono assistere al Concerto del Primo Maggio Roma arrivando in Via delle Terme Deciane dove troveranno alcuni operatori che gli permetteranno di accedere al parcheggio auto a loro riservato. Una volta parcheggiato, si recheranno al vicino Piazzale Ugo La Malfa, dove altri operatori indicheranno loro come accomodarsi sulla pedana dedicata.

Dove vederlo in tv?

L’opening condotto da Big Mama inizierà dalle 13:15 e sarà trasmesso in esclusiva su RaiPlay. Il Concertone vero e proprio, invece, inizierà alle 15:00 circa e si concluderà poco dopo la mezzanotte, con una pausa dalle 19:00 alle 20:00. Sarà trasmesso su Rai3, RaiRadio2 e RaiPlay.