Cannes 2024, si parte. Dai film in gara agli ospiti attesi, passando per la giuria e le Palme d'Oro: cosa sapere sul Festival

Cannes 2024, ci siamo. A poche ore dall'inizio della 77esima edizione del festival cinematografico francese, tutto è pronto al Palais des Festivals et des Congrès, che accoglierà centinaia di registi, attrici e personaggi dallo spettacolo da oggi, martedì 14 maggio, fino a sabato 25. Ad aprire la rassegna sarà il film "Le Deuxième Acte" di Quentin Dupieux, mentre a Camille Cottin spettà il compito di dirigere le danze. Tra gli italiani presenti, Paolo Sorrentino, in gara con il suo "Parthenope", Valeria Golino, presente con "L’arte della gioia", la sua prima serie, Roberto Minervini con "I dannati", nella sezione "Un certain Regard", Marco Bellocchio, lì per il restauro di "Sbatti il mostro in prima pagina", e Pierfrancesco Favino, tra i membri della giuria del Festival.

Cannes, programma e ospiti: il 77esimo Festival promette diverse sorprese

Le date

Si aprirà oggi, martedì 14 maggio, e si chiuderà sabato 25 la 77esima edizione del Festival di Cannes.

In diretta dal Palais des Festivals et des Congrès, stasera alle 19.15 una parata di star sfilerà sul red carpet, pronta per la cerimonia di apertura. Ad aprire le danze sarà il film fuori concorso "Le Deuxième Acte" di Quentin Dupieux, mentre a dirigerle ci penserà Camille Cottin, attrice francese madrina della kermesse. Tra gli appuntamenti imperdibili, la consegna della Palma d'oro alla carriera a Meryl Streep, che proprio a Cannes nel 1989 vinse il premio per la migliore interpretazione con "Un grido nella notte".

La giuria

Ci sarà anche un po' di Italia nella giuria del Festival di Cannes 2024. Presieduta da Greta Gerwig - prima regista americana ad avere questo incarico in Francia -, la commissione avrà infatti tra i suoi membri anche Pierfrancesco Favino. Oltre a loro, presenti anche il regista spagnolo J. A. Bayona, l’attrice e sceneggiatrice turca Ebru Ceylan, l’attrice nativa americana Lily Gladstone, l’attrice Eva Green, il regista giapponese Hirokazu Kore-eda, l’attrice e regista libanese Nadine Labaki e l’attore francese Omar Sy.

I film italiani presenti

Non solo nella giuria. Una piccola parte d'Italia sarà presente infatti anche in gara al Festival cinematografico francese. A competere al Festival di Cannes ci sarà infatti "Parthenope" di Paolo Sorrentino, film tenuto a lungo segreto dal regista napoletano. Nel cast, Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Gary Oldman, Silvio Orlando e Luisa Ranieri. Al Palais des Festivals et des Congrès ci saranno poi anche Valeria Golino, presente con la sua prima serie "L’arte della gioia", Roberto Minervini con "I dannati", nella sezione "Un certain Regard" e Marco Bellocchio, a Cannes per il restauro di "Sbatti il mostro in prima pagina".

Le Palme d'Oro d'onore

Oltre a Meryl Streep, che sarà omaggiata con la Palma d'Oro d'Onore all'apertura del Festival, anche il regista di "Star Wars" George Lucas riceverà il prestigioso riconoscimento. Insieme a loro lunedì 20 maggio alle 15.30 in sala Lumière verrà poi premiato anche lo Studio Ghibli, fondato da Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Un fatto storico, considerando che è la prima volta che una Palma d'Oro d'Onore viene pensata come premio collettivo.

I film in concorso

All We Imagine as Light - Payal Kapadia – documentario (India)

L'Amour ouf - Gilles Lellouche (Francia)

Anora - Sean Baker (USA)

The Apprentice - Ali Abbasi (Canada, Danimarca, Irlanda, USA)

Bird - Andrea Arnold (Regno Unito, Francia)

Dāne-ye anjīr-e moqaddas - Mohammad Rasoulof (Iran)

Diamant brut - Agathe Riedinger (Francia)

Emilia Perez - Jacques Audiard (Francia, Messico)

Fēngliú yīdài - Jia Zhangke (Cina)

Grand Tour - Miguel Gomes (Portogallo, Italia, Francia)

Kinds of Kindness - Yorgos Lanthimos (Irlanda, Regno Unito)

Limonov: The Ballad - Kirill Serebrennikov (Italia, Francia, Spagna)

Marcello mio - Christophe Honoré (Francia, Italia)

Megalopolis - Francis Ford Coppola (USA)

Motel Destino - Karim Aïnouz (Brasile, Francia, Germania)

Oh Canada - Paul Schrader (USA)

Parthenope - Paolo Sorrentino (Italia, Francia)

Pigen med nålen - Magnus von Horn (Danimarca, Polonia, Svezia)

La Plus Précieuse des marchandises - Michel Hazanavicius (Francia, film di chiusura)

The Shrouds - David Cronenberg (Francia, Canada)

The Substance - Coralie Fargeat (USA)

Trei kilometri până la capătul lumii - Emanuel Pârvu (Romania)

Film fuori concorso

L'arte della gioia - Valeria Golino, miniserie TV (Italia)

Le Comte de Monte-Cristo - Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière (Francia)

Le Deuxième Acte (The Second Act) - Quentin Dupieux (Francia) - film d'apertura

Furiosa: A Mad Max Saga - George Miller (Australia)

Horizon: An American Saga - Kevin Costner, miniserie TV (USA)

Jiàngyuán nòng - Peter Chan (Hong Kong, Cina)

Rumours - Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson (Germania, Canada)

Un Certain Regard