Cannes 2024, tutti i premi: Palma d'oro ad Anora di Sean Baker. Jesse Plemons migliore attore, Gascon prima trans miglior attrice

Cannes 2024, la diretta con tutti i premi. La Palma d'oro del 77/o Festival di Cannes assegnata dalla giuria presieduta da Greta Gerwig è stata vinta da Anora di Sean Baker.

Sorrentino a mani vuote

Parthenope di Paolo Sorrentino non ha vinto nessun premio in questa 77ma edizione del festival.

Era l'unico film italiano in concorso, ed il regista è rientrato ieri a Roma.

Migliore regia a Miguel Gomes per Grand tour

Il premio per la migliore regia al 77/o Festival di Cannes, assegnato da una giuria presieduta da Greta Gerwig, è andato a Miguel Gomes per Grand tour.

Jesse Plemons migliore attore

Il premio per il migliore attore al 77/o festival di Cannes, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto da Jesse Plemons per Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos.

Migliore attrice a quattro donne a pari merito

Il premio per la migliore attrice al 77/o festival di Cannes, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto da ben quattro interpreti a pari merito Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez tutte per il film Emilia Perez di Jacques Audillard.

Sofia Gascon prima trans a vincere premio miglior attrice

Sofia Gascon è la prima attrice trans a vincere il premio come miglior attrice. L'attrice interpreta nel film 'Emilia Perez' il ruolo di una trafficante di droga che cambia identità sessuale. Gascon ha dedicato il riconoscimento «agli attori che tutti i giorni bussano a porte che non si aprono e alle persone trans che soffrono».

Grand Prix di Cannes a All we imagine as light di Kapadia

Il Grand Prix al 77/o Festival di Cannes, il secondo per importanza, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto da All we imagine as light di Payal Kapadia.

Premio della giuria a Emilia Perez di Audiard

Il Premio della giuria al 77/o festival di Cannes è stato vinto da Emilia Perez di Jacques Audiard.

Premio speciale a Mohammad Rasoulof

Il Premio speciale del 77/o Festival di Cannes assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto dal film The seed of the sacred fig di Mohammad Rasoulof.

Migliore sceneggiatura a Fargeat per The Substance

Il premio per la Migliore sceneggiatura al 77/o Festival di Cannes, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto da The Substance di Coralie Fargeat.

Camera d'Or a Armand di Halfdan Ullmann Tondel

La Camera d'or per la migliore opera prima di tutta la selezione del 77/o Festival di Cannes, assegnata dalla giuria presieduta Emmanuelle Béart e Baloji, è stata vinta da Armand di Halfdan Ullmann Tondel.

Miglior corto a Slijepcevic

La Palma d'oro per il miglior cortometraggio al 77/o festival di Cannes, presieduta da Lubna Azabal, è stata vinta dal film The Man Who Could Not Remain Silent di Nebojsa Slijepcevic.

Premio Fipresci a Rasoulof

La giuria internazionale della critica ha espresso oggi i suoi verdetti: il Premio Fipresci va al film Il Seme del Fico Sacro di Mohammad Rasoulof anticipando, probabilmente il Palmarès ufficiale; gli altri due premi della giuria critica sono andati a The Story of Soulymane di Boris Ejkin (Un Certain Regard) e a Desert of Namibia di Yoko Yamanaka (Quinzaine des Cineastes). Un verdetto in linea, comunque, con l'attenzione della Fipresci per film con forte connotazione sociale.