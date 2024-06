VERONA - Si spegne la politica, si accende la musica. Nella notte che ha condotto al fine settimana di silenzio elettorale, l'Arena di Verona ha ospitato i rappresentanti delle massime istituzioni d'Italia per celebrare l'iscrizione della lirica nel Patrimonio mondiale dell'umanità Unesco davanti a 12.500 spettatori: a cominciare da Sergio Mattarella, capo dello Stato accolto in piazza Bra dal governatore Luca Zaia e dal sindaco Damiano Tommasi, e che poi dentro l'Arena è stato accolto dal pubblico che si è alzato in piedi (per lui un lungo applauso e in tanti hanno gridato «Viva il presidente», «bravo» e «viva la Repubblica»), per continuare con la premier Giorgia Meloni, i presidenti Ignazio La Russa del Senato e Lorenzo Fontana della Camera, i ministri Gennaro Sangiuliano (Cultura, con il sottosegretario veronese Gianmarco Mazzi a fare gli onori di casa insieme alla sovrintendente Cecilia Gasdia), Adolfo Urso (Imprese), Guido Crosetto (Difesa) e Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento). In prossimità del voto europeo e amministrativo, l'omaggio all'opera in mondovisione Rai non poteva che iniziare con il Canto degli italiani e l'Inno alla gioia: tutti in piedi nel preludio dell'evento di cui sono stati protagonisti assoluti quasi 500 artisti di caratura internazionale, con il supporto di 1.000 addetti al servizio tecnico. Ed è intervenuto anche il maestro Riccardo Muti alla trasmissione "Cinque minuti" di Bruno Vespa: «L'Unesco ha considerato l'opera italiana nella sua grandezza. I grandi capolavori sono il nostro patrimonio e noi italiani l'abbiamo dato al mondo. Una musica popolare nel senso nobile e aristocratico del termine. I grandi compositori come Verdi o Monteverdi sono come i grandi pittori e scultori dell'umanità».

I DUE PALCHI

Ovazioni del pubblico areniano per Mattarella in smoking, Zaia con cravatta scura e Meloni in abito lungo verde, mentre salivano al palchetto d'onore. Salutata anche da qualche grido "Giorgia", la premier ha spiegato di tenere molto all'iniziativa: «Penso che questa serata sia una grande possibilità di raccontare il nostro passato e di costruire il nostro futuro. Io purtroppo non ho più molto tempo per fare quasi niente, però quando posso vengo sempre volentieri. Gli applausi? Fanno sempre meglio dei fischi».

In platea una parata di volti noti: tra gli altri, Federica Pellegrini con Matteo Giunta, Claudia Gerini, Bruno Vespa, Matteo Zoppas, Alfonso Signorini, Gabriele Lavia, Franco Branciaroli, Iva Zanicchi, Fabio Testi, Jerry Calà, Katia Ricciarelli e Tommaso Zorzi, oltre a 70 ambasciatori esteri e 20 rappresentanti dell'Unesco, nonché uno stuolo di consiglieri e assessori regionali, parlamentari, imprenditori. Condotta dall'inedito trio di presentatori composto da Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti, la serata è stata promossa dal ministero della Cultura e realizzata da Fondazione Arena. Per l'occasione Filippo Tonon ha ideato un impianto scenografico originale, basato su due palchi: l'uno per i 164 professori d'orchestra e i 314 artisti del coro; l'altro, creato sopra al golfo mistico, per i 52 ballerini, prime fra tutti le étoile Roberto Bolle e Nicoletta Manni.

Quattro ore di assoluto spettacolo, garantito dall'eccellenza delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri italiani più prestigiosi. Spumeggiante la prima parte, con il maestro Riccardo Muti che ha diretto grandi pagine del repertorio operistico come Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, Norma di Vincenzo Bellini, Macbeth e Nabucco di Giuseppe Verdi, Manon Lescaut di Giacomo Puccini, Mefistofele di Arrigo Boito, inquadrate da Angela.

Qui Muti ha colto l'occasione per un saluto: «Gli orchestrali hanno veramente superato se stessi, quindi grazie. Sono qui per testimoniare il mio entusiasmo e orgoglio per il fatto che l'opera lirica italiana abbia avuto questo grande riconoscimento. Non è un punto di arrivo ma di partenza. Con risultati positivi o negativi per qualcuno (ride, ndr) mi sono adoperato per la dignità dell'opera italiana. Verdi è il nostro Michelangelo in musica, tutto quello che ha scritto è di grande precisione, non si può stravolgerlo. All'estero a volte vedo atteggiamento snobistico che mi fa molto arrabbiare, è un'offesa alla cultura italiana. Mi rivolgo a uomini e donne di governo: l'orchestra è sinonimo di società. Ognuno ha parti completamente diverse ma devono concorrere a un unico bene che è l'armonia di tutti».

IL MICRO-FILM

Emozionante il contributo del regista veronese Gaetano Morbioli, che da oltre vent'anni con i suoi videoclip traduce la grande musica italiana in immagini e che per un appuntamento così speciale ha girato un micro-film dedicato alle grandi produzioni proposte in oltre un secolo all'Arena di Verona. Dalle maestose suggestioni egizie dell'Aida del 1913, firmata da Gianfranco de Bosio, fino allo stupefacente giardino fiorito del Barbiere di Siviglia, immaginato da Hugo de Ana, poco più di due minuti che raccontano la creatività e la storia dell'Opera Festival.

Entusiasmante la seconda parte del programma, diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa, con la ricucitura di Capotondi e la narrazione di Zingaretti. In un'antologia dei brani più celebri, si sono esibiti numeri uno come Jonas Kaufmann ("E lucevan le stelle") e Anna Netrebko ("Vissi d'arte") da Tosca di Puccini, solo per citare un paio dei 18 tenori, soprani, baritoni, mezzosoprani e bassi arrivati da tutto il mondo. Il centenario pucciniano è stato onorato pure dal passo a due di Bolle e Mani sulle note di Madama Butterfly per la coreografia di Massimiliano Volpini, dopodiché la scaletta stilata fino a mezzanotte e mezza prevedeva pure le interpretazioni di "Che gelida manina" da Bohème e di "Nessun dorma" da Turandot, oltre che "Casta diva" da Norma di Bellini, "Cavatina di Figaro" dal Barbiere di Siviglia, "La donna è mobile" da Rigoletto e "Brindisi" da Traviata di Verdi. Più tutte le altre, fino alla chiusura con il tributo a "Capuleti e Montecchi" di Bellini in collegamento dal balcone di Giulietta. Una notte decisamente irripetibile.