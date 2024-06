Paolo Carnera ha curato le immagini dell'ultimo film di Matteo Garrone e per questo ha vinto il prestigioso premio.

Ha accompagnato dietro la macchina da presa Francesca Archibugi e Paolo Virzì, Sergio Rubini e Giorgio Panariello, ma ha anche lavorato con Vincenzo Sollima alla prima serie italiana "Romanzo criminale") e poi di "Gomorra". E quest'anno è stato premiato con il David di Donatello per la fotografia nel film "Io Capitano" di Matteo Garrone. Paolo Carnera, veneziano di Mestre, è uno dei grandi maestri della fotografia nel cinema italiano.

Carnera, come si colloca il progetto "Io Capitano" nella sua carriera?

«È un punto d'arrivo veramente importante, perché sono riuscito a unire la mia passione per il cinema d'autore a un film che condivido come racconto».



Nella costruzione di una storia, la fotografia ha una funzione?

«Io penso che la bellezza del mio lavoro sia nell'essere un interprete nascosto dietro la macchina da presa. Questo vuol dire studiare, trasformare il mondo che vedo con i miei occhi neutri e farlo diventare un racconto. Perché alla fine è una fusione tra il suo pensiero e il mio sguardo. Poi la tecnica mi serve per realizzare le immagini».



Come sono cambiate le sue foto?

«Con Sollima abbiamo cercato un mondo noir con tecniche raffinate per "Gomorra" o "Romanzo criminale"; con i fratelli D'Innocenzo un mondo psicologicamente molto torvo; per le commedie di Virzì ci voleva un approccio più sereno».



Anche nella fotografia, come Paolo Villaggio diceva nella recitazione, è più difficile far ridere che far piangere?

«È vero, nelle commedie il lavoro è più complesso. Quelle di Virzì sono nella tradizione della miglior commedia all'italiana. L'immagine che costruisco in un film di Siani è totalmente diversa da quella per Sollima o per i fratelli D'Innocenzo».



Quanto pesa la fotografia nella riuscita di un film? Può salvare una cattiva regia?

«Sì e no. Noi siamo i primi i primi compagni di strada del regista sul set, siamo al suo fianco. Il dialogo è totale. Certo questo significa che possiamo caratterizzare in maniera radicale il film, ma non lo facciamo mai da soli. Siamo sempre insieme al regista, che ne è consapevole e sceglie di lavorare con un direttore di cui si fida da tempo o di cui ha visto lavori che l'hanno colpito».



Chi sono i suoi maestri?

«Il mio maestro è stato Carlo Di Palma. Lui era il direttore della fotografia di Antonioni e, più tardi, di Woody Allen».



C'è qualcuno che ha cambiato le carte in tavola nel suo mestiere?

Sicuramente Vittorio Storaro ne "Il conformista" di Bertolucci ha segnato un punto di cesura e anche Sven Nykvist come direttore per Ingmar Bergman».



Ha mai avuto voglia di fare il regista?

«Mi sono talmente innamorato della fotografia che non ho mai pensato di cambiare percorso».



Ha lavorato soprattutto nel cinema italiano. Una scelta?

«Sicuramente è più facile interpretare registi con cui si ha lo stesso patrimonio culturale, ma è vero che il cinema italiano non è molto osservato nel mondo, quindi è difficile che qualcuno ti chiami. È successo piuttosto con "Gomorra", che ha avuto una distribuzione mondiale, che mi ha portato a lavorare con Erick Zonca in "Fleuve noir" fon Cassel e poi "The White Tiger" con Ramin Bahrami. È sempre molto interessante lavorare all'estero, si impara moltissimo".



Quanto hanno pesato le serie Tv?

«La serialità è un altro sistema di racconto, bellissimo. Con Sollima ho lavorato alla prima serie italiana che ha avuto un riscontro internazionale. Nelle serie hai la possibilità di costruire un racconto in un tempo lungo».



Come sta il cinema italiano?

«Negli ultimi anni vive un grande processo di crescita che spero non si fermi. I film italiani son stati visti e apprezzati ai festival. Ci sono giovani che lavorano molto bene e ci sono molte donne alla direzione della fotografia, finalmente».