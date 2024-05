Leni Klum con la mamma Heidi a Cannes: il debutto sul red carpet della figlia (mai riconosciuta) di Flavio Briatore

Cannes 2024, continuano le sfilate. In occasione dell'amfAR, l'evento fashion più esclusivo del Festival, Heidi Klum è arrivata insieme alla figlia Leni, alla sua prima apparizione ufficiale su un red carpet. La ragazza, ormai diciannovenne, è la figlia (mai riconosciuta) di Flavio Briatore.

Il debutto sul red carpet

Dopo aver già debuttato come modella, oggi è arrivato anche il debutto sul red carpet di Cannes per Leni Klum, diciannovenne figlia della top model Heidi Klum e dell'imprenditore Flavio Briatore.

Nonostante la sua altezza - è alta 163 cm - la ragazza sembra aver preso le orme della madre, partecipando a decine di sfilate e posando per moltissime campagne pubblicitarie.

Leni Klum, chi è

Nata dalla relazione tra la modella e l'imprenditore, Leni ha visto la luce quando la relazione tra i due era già terminata da qualche mese. Un fatto, questo, che ha portato Briatore a non riconoscere mai la figlia. Così, quando Heidi Klum ha iniziato la relazione con Seal, il cantante si è offerto di adottarla, rendendola per la legge sua figlia. Per anni, i due non si sarebbero nemmeno visti. La prima volta, infatti, è stata nel 2018. La scorsa estate però padre e figlia hanno passato qualche giorno insieme a Montecarlo, dove la ragazza ha conosciuto anche il "fratellastro" Nathan Falco.