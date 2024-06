Verissimo oggi, anticipazioni 8 giugno. Sonia Bruganelli e la frecciatina a Bonolis: «Ho fatto bene a lasciarlo». Rocio Munoz Morales e la morte del padre

A Verissimo oggi, sabato 8 giugno, tanti ospiti. Nel salotto di Canale 5 avremo modo di riascoltare le parole di Sonia Bruganelli sulla separazione dal marito Paolo Bonolis, così come il racconto di Rocio Munoz Morales a proposito della perdita del padre.

Sonia Bruganelli e la frecciatina a Bonolis

Presenti anche Ignazio Moser e Ceciliza Rodriguez che racconteranno il matrimonio imminente, e l’intrevista di Murat Ünalmış, attore turco che ha prestato il volto a Demir Yaman nella serie Terra amara.

Sonia Bruganelli, separata ormai da qualche mese dal marito Paolo Bonolis, si racconterà a Silvia Toffanin: «Non è stata una decisione di Paolo, lui l’ha solo dovuta accettare – ha rivelato l’ex opinionista dell’Isola dei famosi nell’intervista che verrà riproposta oggi – L’affetto tra di noi non finirà mai. Ci vorremo sempre molto bene, ma le nostre strade stanno prendendo direzioni diverse. Ho fatto bene a lasciarlo, mi sto riscoprendo. Devo abituarmi a questa nuova vita, ma forse sto facendo la mamma più di prima. Oggi sono soddisfatta di me e questo mi fa stare bene, mi fa capire che ho fatto la scelta giusta". L’opinionista dell’Isola dei famosi ha poi parlato della sua vita sentimentale, smentendo il flirt con Antonino Spinalbese e facendo una rivelazione su Belen: «Il flirt con Antonino Spinalbese? Non sto con lui, potrei essere sua mamma, purtroppo. Belen ha pensato che stessi con Antonino, era gelosa e mi ha fatto una telefonata ma le ho spiegato da donna a donna che non era vero, che avevo solo conosciuto sua figlia Luna perché Antonino mi ha aiutato a far inserire mio figlio nel mondo milanese, nulla più».

Rocio Munoz Morales e la scomparsa del padre

Ma oggi avremo modo di riascoltare anche il toccante discorso di Rocio Munoz Morales che ha dovuto affrontare la dolorosa perdita del padre e c’è riuscita solo grazie all’amore immenso per la sua famiglia. «Papà stava benissimo, si è ammalato a febbraio del 2023. Siamo stati al suo fianco nei quattro mesi della malattia e credevamo ce la facesse – ha raccontato l’attrice durante l’intervista – Andavo in ospedale alle 6 del mattino e mi buttavo sul letto con lui. Quando ci hanno detto che era il momento di salutarlo, l’ho abbracciato e ho respirato con lui i suoi ultimi 40 minuti di vita. Non avrei mai pensato di averne il coraggio. Non mi rassegno al fatto che se ne sia andato, per me papà è con me». Queste parole hanno colpito al cuore Silvia Toffanin, crollata in lacrime durante lo straziante racconto dell’attrice spagnola.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si preparano alle nozze

Ma in questa puntata spazio anche ai lieti eventi e, in particolar modo all’imminente matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (il prossimo 30 giugno) dei quali rivivremo l’appassionante storia d’amore. «Ci saranno tante damigelle, ma Belen sarà la mia damigella d’onore perché mi deve accompagnare in tutto. Le abbiamo dato questo ruolo perché se lo merita. Per tutti quei consigli e per i momenti di ansia, è una che ti fa stare bene – ha rivelato Cecilia nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin – Ci sposeremo il 30 giugno 2024, di domenica. Non avrei mai pensato di sposarmi di domenica ma c’era quella data disponibile».