Atp Roma, chi è il favorito ora agli Internazionali? Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Rune: le quote

Fuori Djokovic, numero 1 al mondo. Non c'è Sinner, numero 2. Non c'è neanche Alcaraz, il numero 3. E Medvedev non è un amante della terra. Ma allora chi è il favorito ora al Foro Italico? La vittoria - secondo gli scommettitori - ora è un testa a testa tra Alexander Zverev, il tedesco che ieri sera sul Centrale ha eliminato Luciano Darderi, e il greco Stefanos Tsitsipas, con il primo in vantaggio a 3,50 su Goldbet e Better, sul greco offerto a 4,50.

Da Rune a Rublev: la carica degli outsider

E gli altri? Sul podio in lavagna spicca il danese Holger Rune, a 7 volte la posta, stessa quota di Daniil Medvedev, che a Roma ha vinto già nel 2023 e va a caccia di un clamoroso primo posto nel ranking se dovesse fare finale agli Internazionali e vincere il Roland Garros, ammesso che Sinner non partecipi. Alle sue spalle i connazionali russi, Andrei Rublev - fresco di vittoria a Madrid – a quota 9 e Karen Khachanov dato a 11 volte la posta dai bookmaker.