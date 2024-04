CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - Stagione turistica al via mentre nei giorni scorsi si è conclusa la nona edizione del Patentino dell'ospitalità. Circa 400 iscritti, 34 i corsi organizzati e 25 relatori i relatori coinvolti. Numeri che di fatto rappresentano un record. In questo senso l'amministrazione ha consegnato complessivamente, dal 2015 ad oggi, 2538 patentini e registrato 624 appuntamenti, spaziando da proposte esperienziali a seminari di approfondimento, dalle lingue al taglio e cucito. Un vero e proprio viaggio culturale e pratico che ha coinvolto l'intera comunità anche con esperienze didattiche esterne volte a esplorare i luoghi che rappresentano Cavallino-Treporti e che sono parte integrante della storia del territorio. Senza distinzione di età e competenze, all'evento di chiusura docenti e corsisti hanno condiviso, attraverso le loro testimonianze, che il "Patentino dell'Ospitalità" non è solo occasione per imparare e conoscere, ma una grande possibilità per conoscersi, per socializzare, confrontarsi e soprattutto sentirsi parte di una grande comunità. Il progetto virtuoso proseguirà con l'edizione 2024-25: è già fase di definizione il programma dei prossimi appuntamenti invernali.

I campeggi aperti

Nel frattempo la nuova stagione turistica di Cavallino-Treporti è ufficialmente iniziata. Per il ponte del Primo maggio saranno 19, su un totale di 28, i campeggi aperti mentre la totalità delle strutture aprirà entro il 10 maggio, in concomitanza dell'Ascensione, la prima delle festività care al mercato tedesco. In questo senso sono ottime le indicazioni che arrivano dall'area germanica anche per la Pentecoste e il Corpus Domini. In generale l'obiettivo rimane quello di bissare i dati della passata stagione. Nel 2022 Cavallino-Treporti aveva toccato il record di 6,56 milioni di presenze, un risultato superato nel 2023 con quasi 7 milioni di presenze. «Siamo molto soddisfatti di quanto raggiunto in questi anni - commenta il presidente del Consorzio Parco Turistico, Mattia Enzo Saremmo - già contenti a replicare i risultati del 2023, e i primi dati che arrivano sulle prenotazioni di quest'anno ci rendono positivi su un ulteriore miglioramento».

Le prospettive

Dal post pandemia i mesi centrali dell'estate a Cavallino-Treporti hanno sempre visto le strutture ricettive sold-out. «Per la stagione 2024 - è il commento della sindaca Roberta Nesto - ci attendiamo sicuramente buoni risultati che però devono puntare prevalentemente sulle code di stagione. Tanto si è lavorato su questo fronte, incentivando sempre più il turismo lento anche attrezzando appositamente il territorio, come per esempio i recenti interventi alle piarde della ciclabile a sbalzo sulla laguna, dotate perfino di colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche. Questa è il turismo che vogliamo: non il mordi e fuggi, ma un turismo che venga a godersi il nostro territorio, dalla natura, alla ristorazione alla spiaggia e senza dimenticare la cultura». Per favorire la destagionalizzazione, uno dei punti di forza è il museo della Batteria Pisani che ha già aperto al pubblico e che il 4 maggio organizzerà un'importante giornata di studio dedicata alle famiglie.