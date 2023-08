Per la Rassegna concertistica autunnale il Comune di Treviso aveva chiesto alla Regione del Veneto 40.040 euro, se la pratica fosse andata a buon fine ne avrebbe visti la metà, invece è finita malissimo: zero contributi, neanche un centesimo e questo perché i fondi disponibili - mezzo milione per tutto il 2023 - sono andati presto esauriti.