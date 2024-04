ROSOLINA (ROVIGO) - Grande successo per la 2. edizione del Festival del paesaggio dell’Isola di Albarella, inaugurato giovedì 25 aprile. Malgrado le previsioni meteo non avessero lasciato molte speranze, la situazione si è rapidamente capovolta portando sull’isola privata una calda giornata di sole che ha permesso lo svolgimento della manifestazione senza alcun problema. In molti sono accorsi per ammirare le creazioni floreali e le installazioni di questi veri e propri “artigiani della bellezza” che hanno saputo realizzare con maestria i loro originali, stupendi, giardini. Grande attenzione é stata dimostrata in particolare al tema della sostenibilità: piante, allestimenti, materiali sono stati impiegati in maniera tale da ridurre al minimo gli sprechi e l’impatto ambientale, donando un volto nuovo, completamente green, all’antica e nobile tradizione dei giardini italiani, abilmente mescolata con influenze provenienti da tutto il mondo.

Mauro Rosatti, direttore generale dell’Isola di Albarella ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto di questa seconda edizione che ci ha permesso di lavorare ad un programma ricco di appuntamenti di prestigio». Il programma del festival, che si protrarrà fino al 5 maggio, è consultabile sul sito di Albarella e sulle varie pagine social dell’isola.

INCONTRI E LABORATORI

Tante le autorità che, nella giornata della festa della Liberazione, si sono presentati al taglio del nastro, come il senatore Bartolomeo Amidei, il sindaco di Rosolina, Michele Grossato, l’assessore Stefano Gazzola, il comandante Sandro Micello e il neo-comandante dei vigili Marco Merlin.

Il pomeriggio è poi proseguito con l’incontro con la ricercatrice ed agronoma Anna Perbellini che ha mostrato ai presenti come avviene la distillazione di un olio essenziale, ricavato direttamente dal rosmarino raccolto poco prima sull’isola di Albarella. La produttrice di miele Monica Mazzucco ha chiuso “in dolcezza” la giornata, accompagnando i presenti alla scoperta del mondo delle api e molta attenzione hanno ricevuto anche i rapaci di Vanessa Marchetti, appassionata di falconeria, che ha fatto conoscere i suoi magnifici esemplari tra cui gufi reali, poiane e kokaburra sghignazzanti.

Sicuramente un’esperienza singolare per tutti i presenti che, così, hanno potuto entrare in contatto con un lato della natura inedito ed indomabile. «Abbiamo messo in connessione l’arte, la cultura e la natura - ha spiegato Rosatti - in questo modo potremo valorizzare ancora di più i tesori che il nostro territorio può offrirci».