Minaccia e picchia la compagna, schiaffi pure al figlio minorenne intervenuto per salvare la mamma: arrestato

SAONARA - Picchia e minaccia la compagna, arrestato. I Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco, hanno arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate un 41enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso della serata del 4 maggio a Saonara, quando è giunta una richiesta d’intervento da parte di una 32enne del posto.

La lite, scaturita per futili motivi, è risultata essere stata l’ennesima di una lunga serie, mai denunciate dalla donna alle forze dell’ordine. In particolare il compagno dopo aver minacciato e offeso la vittima l’ha colpita ripetutamente al volto ed al corpo, arrivando a colpire con schiaffi al volto ed alla tempia anche il figlio minore nel frattempo intervenuto per proteggere la mamma. I carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, hanno trovato l’autore del reato nei pressi dell’abitazione in attesa della pattuglia. Successivamente rientrati in casa, anche alla presenza dei militari quest’ultimo continuava ad avere un comportamento aggressivo nei confronti della donna, la quale ha poi riferito quanto patito in precedenza. La mamma ed il figlio minore, trasportati presso il vicino ospedale, sono stati rispettivamente trovati affetti da “contusioni multiple e trauma cranico” guaribili in 10 giorni, e “trauma distrattivo contusivo arto superiore dx” guaribile in 8 giorni.

Per l’uomo, terminate le formalità di rito, sono scattate le manette. L'uomo è stato portato al carcere di Padova.