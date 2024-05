Padova. Oltre un chilo di droga in casa, pusher arrestato dai finanzieri

PADOVA - Oltre un chilo di droga, ecco cosa hanno trovato i finanzieri a casa di una persona: è stata arrestata per cessione di sostanza stupefacente.

I militari della guardia di finanza di Padova hanno controllato una persona in zona stazione: aveva 3 grammi di hashish e per questo è scattata la segnalazione alla Prefettura. Poi hanno fermato il pusher che aveva venduto la droga, in tasca aveva diverse dosi tra cocaina e hashish.

A casa, durante la perquisizione, sono stati trovati 1,1 chilo di hashish, in 3 panetti, e denaro in contanti oltre a diversi cellulari. A quel punto è scattato l'arresto.