VENEZIA - È il giorno dello Zaia tennista e, contemporaneamente, dello Zaia ministro. Eventualità, però, smentite dal governatore. «Avevo un maestro di tennis argentino, ero anche bravo, ma ho smesso di giocare perché mi portava via troppo tempo», racconta alla presentazione del torneo in calendario a Gaiba, in Polesine, prima di mettersi a palleggiare davanti alle telecamere. E l’ipotesi che entri a far parte del Governo Meloni, magari al posto del titolare dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti? «Un’ipotesi che non esiste», dice Zaia, dopo che anche Salvini l’aveva escluso («Chiedete al presidente del Consiglio, non è all’ordine del giorno»), salvo aggiungere: «Penso di aver avuto le potenziali candidature di tutto quello che passa il convento in questi anni, sarà la decima volta a ministro. Creazioni giornalistiche, divagazioni sul tema». La premessa è che, visto il risultato delle elezioni Europee e, soprattutto, il terzo mandato che non sarà concesso, la Regione del Veneto passi a Fratelli d’Italia. Il senatore Raffaele Speranzon, amico di vecchia data della premier Giorgia Meloni, l’ha detto chiaramente l’altra notte, a scrutinio ancora in corso: «La Regione del Veneto spetta a noi. Con Fratelli d’Italia sopra il 37 per cento e tutte le altre forze politiche che faticano a raggiungere la metà dei nostri consensi, è chiaro che l’esito di queste Europee indirizza in modo inequivocabile a quale forza deve andare la guida della Regione».

Luca Zaia: « La vincitrice è Giorgia Meloni »

Tirato per la giacchetta, Zaia risponde al solito “democristianamente”. Niente polemiche, nessun attacco, anzi, prima di tutto un riconoscimento: «La vincitrice di queste elezioni è sicuramente Giorgia Meloni. Dopodiché anche in passato abbiamo visto dei grandi exploit: noi nel 2019 in Veneto eravamo quasi al 50% e cinque anni prima c’era Renzi col 42%. La vera sfida è mantenerli, i voti. Oggi abbiamo queste elezioni, domani è un altro giorno». Poi le precisazioni. Come quando gli chiedono cosa pensa di Umberto Bossi che ha votato Forza Italia: «Della vicenda, che ho letto in agenzia, mi pare d'aver capito che Bossi non ha dichiarato, ma qualcun altro ha dichiarato per lui. Il che non cambia, perché se non è stato smentito il fatto, vuol dire che il fatto è vero. Io so che Bossi ha insegnato a tutti noi la coerenza. E la coerenza è votare Lega». E poi quando si insiste a fargli dire qualcosa su Roberto Vannacci e cioè se senza il generale, “quotato” su un 2% di voti aggiuntivi, la Lega avrebbe perso ancora di più. «Il risultato della Lega a livello nazionale è un dato superiore alle Politiche e va bene così, con o senza effetto Vannacci, non so quanto abbia pesato in più o in meno. Le Europee non sono mai state elezioni nelle nostre corde. Confido che nelle amministrative faremo meglio, siamo un partito territoriale, eleggeremo diversi sindaci. Rimango della mia idea: il profilo identitario premia sempre. Io sono stato eletto con il 77% dei consensi e sono convinto che se mi ricandidassi domani non prenderei il 9%».

Ipotesi successione e il commento di Elena Donazzan

Inutile chiedergli se, venuta meno la possibilità del terzo mandato, il Veneto sarà consegnato a Fratelli d’Italia: «Si andrà a votare fra un anno e mezzo, forse due. Non perderò tempo a parlare della mia successione, lo troverei anche stucchevole, io penso a lavorare». Neanche un commento su Elena Donazzan che, eletta a Bruxelles, tornerebbe subito in Veneto per fare il presidente di Regione? «Se Donazzan vuole candidarsi lo faccia pure, lo possono fare tutti i maggiorenni. Io continuo a fare il presidente della Regione e smentisco ogni ipotesi di ministro o anche di candidarmi a sindaco di Venezia, come ho letto».

Un atto, però, il governatore a breve dovrà farlo: visto che la meloniana Donazzan è stata eletta europarlamentare, si attende un rimpasto di giunta. «Le ho fatto i complimenti, in giunta la sostituirò». Con chi? «Esce un assessore di Fratelli d’Italia, entra un assessore di Fratelli d’Italia. La mia idea è di lasciare lo status quo, FdI presenterà la sua proposta per una nomina, come normalmente si fa, non c'è nulla da mercanteggiare». Iter confermato a distanza dal coordinatore di FdI Luca De Carlo: «Il dopo Elena Donazzan lo decideremo con Zaia». Che però ha evitato di gettare benzina sul fuoco: «Il nome del prossimo presidente della Regione del Veneto credo sia giusto venga fuori da un dialogo tra segreterie, magari guardando alla situazione complessiva».