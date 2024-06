PERNUMIA (PADOVA) - Nessun effetto drogante e un principio attivo talmente basso da far sì che la sua assunzione porti solo al rilassamento: per questo - come sostenuto dalle difese - il tribunale di Rovigo ha assolto con la motivazione de “il fatto non sussiste” Costantino Faccio, 45 anni proprietario terriero e vicesindaco di Pernumia e l’imprenditore Andrea Zecchin, 52 anni, anche lui di Pernumia, socio della società Zvs. I due, difesi dai penalisti Andrea Formenton e Italo Begozzo, erano accusati di aver coltivato piante di canapa e messo in commercio delle sostanze illecite. Per entrambi il pm aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione ma a scagionarli è stato un consulente che ha spiegato come il prodotto di quelle piante di canapa coltivate non aveva effetti stupefacenti.

Piante di canapa, le indagini

Le indagini che avevano portato al sequestro di oltre una tonnellata di piante, 320 chili di infiorescenze della stessa pianta, 230 chili di hashish, 45 chili di semi e altre 6.280 piantine, avevano preso il via nell’ottobre 2020 quando la guardia di finanza aveva scoperto la presenza delle piante di canapa della varietà “Antal” - ritenuta illegale già dall’inizio del 2019 - in un fondo agricolo vicino al casello autostradale di Terme Euganee, dove avrebbero dovuto essere coltivati asparagi. Tutto, nell’indagine, ruotava attorno a due aziende padovane, la Zvs di Due Carrare (di proprietà di Zecchin) e l’azienda agricola di Costantino Faccio, a Pernumia. La prima aveva preso in affitto i terreni agricoli del vicesindaco per far crescere le piantine nate in serra. Secondo gli accertamenti della Finanza, la Zvs si sarebbe rifornita di semi da un rivenditore di Pisa, dopo che la varietà della canapa era stata bandita dal territorio dell’Unione europea, in violazione delle disposizioni di legge in materia, non risultando affine all’autoproduzione energica aziendale, in quanto non utilizzata come ricavato per prodotti bioedili, alimentari o cosmetici. L’azienda poi metteva in consumo la canapa di varietà “Antal”, commercializzandola con il nome di “Canada” attraverso rivenditori di infiorescenze di canapa e derivati, i coffee shop, in Italia e in Francia. Fin da subito il vicesindaco e l’imprenditore si erano difesi spiegando come il principio attivo della coltivazione non fosse da stupefacente. Tesi poi accolta dal tribunale.