PADOVA - Centoquindici candidati in lizza in 52 Comuni. Quattro le sfide nei centri più grandi, Monselice, Selvazzano, Cadoneghe e Rubano e 8 i sindaci a cui basta superare il quorum per essere eletti (a patto che prendano all'interno di quella percentuale il 50% dei voti validi). Ecco chi ha vinto le elezioni amministrative 2024 negli altri 103 Comuni della provincia di Padova.