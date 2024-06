PADOVA - L’accusa è pesante: sottrazione di persona e sequestro di minore in concorso. Nei guai sono finiti in quattro e il pubblico ministero Emma Ferrero, titolare delle indagini, ne ha chiesto il rinvio a giudizio. A rapire il piccolo di appena 5 anni, quel cinque di ottobre di tre anni fa, era stato il suo papà insieme a tre parenti. Mercoledì saranno davanti al Gup Claudio Marassi per cercare di scagionarsi. Sono Bogdan Hristache, romeno di 33 anni difeso dall’avvocato Marco Destro, e padre del bambino. Quindi Ardelean Hristache di 53 anni, Luis Davis Hristache di 27 anni e Ana Maria Tomuta di 35 anni. La mamma e suo figlio vittime dell’azione violenta, sono affiancati dal legale Giuliano Tiribilli, e molto probabilmente chiederanno di costituirsi parte civile.

Bimbo rapito dal padre, immobilizzata la mamma

Nei giorni precedenti al sequestro, secondo l’accusa, Tomuta avrebbe effettuato una serie di sopralluoghi vicino all’abitazione di Padova della madre e del suo bambino. In un secondo momento, sempre secondo l’accusa, sarebbero arrivati dalla Romania con l’obiettivo di fornire supporto al blitz del rapimento del nipote, il nonno Ardelean e lo zio Luis Davis. I due, ancora per l’accusa, il 5 ottobre del 2021 avrebbero fermato per strada la mamma con il piccolo. La donna sarebbe stata immobilizzata con la forza, mentre Bogdan Hristache avrebbe afferrato suo figlio e caricato di peso all’interno di un furgone con cui poi sono scappati. Il mezzo sarebbe stato guidato da un quinto complice, mai identificato. Ma la fuga è durata poco: due giorni più tardi la polizia romena ha trovato il bambino insieme al padre a bordo di un treno fermo alla stazione di Curtici al confine tra la Romania e l’Ungheria. Intanto i carabinieri della stazione di Limena erano riusciti a rintracciare il furgone utilizzato per il sequestro e abbandonato dai rapitori.

Il ritorno a casa

Il piccolo è stato preso in custodia dalla Protezione dell’Infanzia e una decine di ore più tardi ha potuto riabbracciare la madre partita da Padova appena saputa la buona notizia. Il papà era talmente convinto di poter entrare in Romania senza problemi, tanto da avere postato sui social foto e video di lui e suo figlio in treno. Ma al controllo di frontiera, la polizia doganale ha riscontrato una denuncia e un mandato di cattura europeo nei confronti di Bogdan Hristache. Il bimbo è stato affidato alla madre a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale nel 2018, dove è stato dichiarato che il bambino deve avere lo stesso domicilio della mamma. La donna, durante quei giorni frenetici e di alta tensione, aveva detto: «Non voglio il suo arresto, solo pace e tranquillità. Non voglio che capiti del male a nessuno». Il padre, una volta bloccato dalla polizia, aveva dichiarato: «Il mio è stato un gesto estremo, ma l`ho fatto perchè amo mio figlio, ora temo che non lo rivedrò mai più».