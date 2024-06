PADOVA - Cantieri del tram, da lunedì prossimo scatta la chiusura parziale di via Piovese. A rischio code il traffico che dalla città viaggia in direzione sud. Dopo alcuni interventi sui sottoservizi necessari per completare il lavoro di riqualificazione delle rete idrica e di distribuzione del gas, dal 17 giugno partiranno i lavori per la piattaforma tranviaria in via Piovese.

Tram, le chiusure per il cantiere

La piattaforma sarà realizzata dal parcheggio di via Nani fino al capolinea, dando precedenza ai tratti con più interferenze e con più attività commerciali, approfittando dell’estate e della sensibile riduzione di traffico. Si inizia su via Piovese, nel tratto compreso tra via Nani e la rotonda di via Zeno. Qui deve esser realizzata solo una piattaforma. Una circostanza che farà scattare delle deviazioni del traffico. Le auto provenienti dalla tangenziale potranno quindi transitare su via Piovese e proseguire dritte verso il centro. Chi arriva da Padova invece dovrà svoltare a destra in via del Partigiano e verrà predisposta una deviazione lungo via Vecchia e via Balestra. Sulla base del procedere del cantiere, per tratte funzionali, alcuni tratti di via Piovese potranno essere riaperti anche in uscita da Padova e tutte le modifiche, necessarie per ridurre al massimo i disagi, saranno opportunamente segnalate. Questa fase interessa un tratto di circa 450 metri e il cantiere sarà allestito per tratte funzionali di 100/150 metri alla volta. Inizia il 17 giugno e termina prima dell’inizio delle scuole. Una volta completato il tratto con un’unica piattaforma su via Piovese, si procederà con la fase 2 dei lavori tra la rotonda di via Zeno e via Balestra e il capolinea. Qui dovranno essere realizzate le piattaforme in entrambe le direzioni e dal momento che la carreggiata in questo tratto è più larga, sarà sempre garantito il doppio senso di marcia. La fase 3, infine, contempla l’ultimo tratto di piattaforma nel quartiere di Voltabarozzo ed è quello che corre all’interno del quartiere, tra via Nani e via Zeno. Questa fase sarà successiva e partirà una volta completati i lavori su via Piovese. Durante i lavori tutte le attività commerciali su via Piovese saranno aperte e accessibili. Il parcheggio tra via Balestra e via Piovese sarà aperto e accessibile, così come il parcheggio di via Nani che avrà un nuovo ingresso direttamente da via Piovese.

«Annunciamo oggi un cantiere molto delicato, dal momento che si snoda completamente all’interno del quartiere – ha spiegato ieri l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona - Lo abbiamo impostato in questo modo a seguito di un confronto con i commercianti e la Consulta».

«Puntiamo a finire la prima fase, la più impattante per la viabilità, prima dell’inizio della scuola – ha aggiunto il direttore tecnico delle opere civili per il Sir3, Johnny Viel. - La deviazione per chi arriva dal centro di Padova sarà la stessa deviazione che c’è già stata per i lavori del gas nei mesi scorsi».