PADOVA - In attesa che, entro la fine del mese, il maxicantiere del tram rivoluzioni piazzale della Stazione, da lunedì per consentire i lavori all'incrocio con via Gozzi, scatta la chiusura parziale di via Tommaseo. A breve, poi, partirà il primo "vero cantiere" del Sir 2. Una chiusa che contribuirà a congestionare ulteriormente un'area che, ormai da mesi, sta facendo i conti con i lavori legati alle nuove linee tranviarie.