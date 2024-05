PADOVA - L'approvazione dei progetti esecutivi per la linea Sir 2 Rubano-Vigonza è stata resa nota ieri in Comune in un incontro fra l'assessore Ragona, i tecnici di Aps e i responsabili delle aziende vincitrici del bando. La linea costa 416 milioni di euro, mezzi compresi. Ora si entra nella fase decisiva: entro il 30 giugno 2026 il tracciato di quasi 18 chilometri, compreso il "baffo" che si allungherà sul terreno del nuovo ospedale a Padova est, dev'essere pronto pena la perdita dei finanziamenti Pnrr. Ed è questo che hanno garantito ieri i protagonisti.

Linea Sir 2 del tram: il tracciato

L'appalto è stato diviso in due lotti. Il primo da Rubano alla stazione vede capofila Icm spa. Del secondo, dalla stazione a Vigonza, è capofila la Vittadello spa. Sul fronte est, a Rubano, dopo le opere propedeutiche (bonifiche belliche e indagini ambientali) devono aprire i lavori per il nuovo deposito, a breve si farà la demolizione di un muro della Romagnoli per il capolinea intermedio e a seguire il tracciato che arriverà in corso Milano. Previsti tre macro cantieri e piccoli cantieri mobili da 200 metri l'uno. Fra dieci giorni la stazione verrà isolata alle auto per avviare i cantieri delle sei linee a incrocio. Infine si dovrà cominciare a costruire il capolinea di Vigonza che provvisoriamente sarà una semplice banchina prima della rotondona di Busa, in attesa del prolungamento per Capriccio, preferito ad altri tracciati. Ma soprattutto comincerà nei prossimi giorni la posa delle rotaie su via Tommaseo e via Venezia. Punto delicato di tutti i tracciati: eliminare l'influenza dei sottoservizi, ci sono moltissime interferenze di tubi e cavi.

Le fermate in centro

Le ultime novità sono state illustrate dal rup Diego Galiazzo. La fermata in corrispondenza del teatro Verdi è stata anticipata all'intersezione tra corso Milano e via San Pietro. Una richiesta di molti commercianti accolta dall'amministrazione. Massimiliano Pellizzari presidente di Acc commenta: «Hanno fatto una scelta ragionevole che amplia l'area del centro storico». Quella prevista in piazza Insurrezione è stata anticipata all'incrocio con via Dante, verso Porta Savonarola. Eliminata la fermata Trieste per la fermata di piazza de Gasperi proprio davanti allo sbocco della piazza, in corrispondenza con via Foscolo. Lo spazio qui è più adatto ai mezzi a quattro casse. La fermata Eremitani verrà potenziata per i mezzi a quattro casse.

I cambiamenti

Definito il cosiddetto "baffo" per il nuovo ospedale. Il capolinea vedrà tre rotaie e un parcheggio con collegamento alla fermata dell'Sfmr delle Ferrovie. Passerà anche il bus. L'assessore alla mobilità Andrea Ragona: «Abbiamo recepito il dibattito pubblico e le indicazioni del territorio. Spostare una fermata di pochi metri significa rivedere l'intero progetto, individuare spazi adeguati, fare rilievi ulteriori». Il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro: «L'estensione della linea verso Capriccio sulla quale stiamo lavorando assieme alla Giunta porterà il tram fin quasi alla provincia di Venezia, facendolo diventare un vero sistema di trasporto pubblico metropolitano». L'assessore alla Viabilità e ai Lavori pubblici di Rubano Emilio Sacco: «Siamo soddisfatti. L'augurio e l'impegno è che i lavori possano essere svolti senza particolari disagi». Franco Simonetto, presidente Icm spA: «Ci stiamo organizzando per il rispetto dei tempi. È una grande sfida ma la stiamo affrontando con l'obiettivo di ridurre i disagi alla cittadinanza». Il direttore generale di Vittadello Spa e consigliere in cda Maurizio Trentin: «Entro un paio di settimane inizieremo i lavori alla stazione. Già iniziate le opere propedeutiche alle officine della Guizza e con il mese di giugno inizieranno i cantieri anche in via Tommaseo e via Venezia». APS Ha concluso il presidente di Aps Giuseppe Farina: «Abbiamo aggiudicato i lavori, con largo anticipo rispettando il termine e siamo in linea con il cronoprogramma».