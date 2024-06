PADOVA - Truffa del bonus facciate, sequestro di 2,7 milioni di euro. La guardia di finanza di Padova ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, di crediti d'imposta fittizi, beni e denaro nei confronti di 13 indagati, accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e ricettazione.

Le indagini hanno visto il coinvolgimento, a vario titolo, di 15 persone fisiche e 2 società, con sede legale a Milano e in provincia di Salerno. I finanzieri hanno effettuato accertamenti sulle agevolazioni in materia edilizia, in particolare il bonus facciate che consentiva la detrazione fiscale in 10 quote annuali delle spese sostenute tra 2020 e 2021 nellamisura del 90% (nel 2022 del 60%) oppure lo sconto in fattura o ancora la cessione a terzi del credito d'imposta.

Tutto è partito da una ditta individuale con sede a Padova, gestita dal principale indagato. Da qui i finanzieri hanno svelato un meccanismo di frode messo in atto da imprenditori del settore edile: 2,7 milioni di euro di crediti d'imposta inesistenti, per lavori mai effettuati. Le società monitorate erano prive di strutture, risorse e mezzi idonesi per la realizzazione di questi interventi edilizi, che sarebbero stati effettuati in favore di oltre 20 persone fisiche residenti in diverse province italiane e ignare del raggiro.

I crediti fittizi generati sono stati monetizzati per oltre 400 mila euro mediante cessione a Poste Italiane: una parte è stata utilizzata dall'artefice della frode per acquistare un immobile, un'altra parte è finita su un conto bancario a lui intestato, una terza parte è andata agli altri indagati.