Riga le auto con un punteruolo, denunciata una 70enne di Farra di Soligo. La donna «puniva» i vicini per i parcheggi selvaggi

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Danneggia con un punteruolo le auto nel parcheggio, denunciata una 70enne. I carabinieri della stazione di Col San Martino hanno denunciato una donna residente a Farra di Soligo ritenuta la responsabile del danneggiamento di nove macchine parcheggiate in via Giarrentine nella sera del 30 settembre scorso. L'anziana, stando alle immagini delle telecamere di videosorveglianza analizzate dai militari, rigava le auto con un punteruolo per "punire" i vicini per i parcheggi disordinati lungo la via.