MONTEBELLUNA (TREVISO) - “Pirati” in strada: è allarme. Da Montebelluna a Trevignano, due episodi accaduti negli ultimi giorni confermano quella che sembra essere una tendenza dell’estate 2023: danneggiare, volutamente o per errore, luoghi e mezzi pubblici e poi darsela a gambe. A raccontare l’ultimo episodio è Nicholas Milan, di Busta, che ha lanciato un appello sul web per essere aiutato a rintracciare chi gli ha danneggiato l’auto ferma in parcheggio.



STRISCIATA GALEOTTA

«Questa mattina - dice - tra le 5.25 e le 5.40 in via Busta una macchina, presumo una Citroen o una Peugeot, ha pensato bene di urtare la mia e di scappare. Purtroppo non ho a disposizione la targa o il colore della vettura, dispongo solo dello specchietto destro che questa “brava” persona ha perso con l’indicazione dei due marchi che ho scritto». Per quanto riguarda il modo in cui il fatto si sarebbe verificato, aggiunge: «Questa macchina arrivava probabilmente dalla rotonda di Busta in direzione Caselle. Ho già tentato di sentire carabinieri e polizia locale, oltre a verificare se in zona è presente qualche telecamera di sicurezza ma niente da fare. Se qualcuno ha visto o conosce qualcuno con una macchina dei due modelli indicati senza specchietto destro e con il muso davanti sul lato destro danneggiato, per favore mi contatti». Poi aggiunge: «Io ero a casa, ma quando sono uscito il responsabile si era già dileguato. Ho solo sentito un gran urto e poi ho trovato la sorpresa». Un episodio che richiama quello verificatosi domenica ad Arcade, dove verso le 7 del mattino, una Fiat ha impattato un cartello stradale, provocando danni ingenti. Il Comune, attraverso un post su Facebook, ha invitato il responsabile a contattare l’ufficio tecnico comunale per una constatazione amichevole dell’incidente, assicurando che comunque si sarebbe provveduto all’acquisizione e visione delle immagini di videosorveglianza.



ATTI VANDALICI

In quel caso, nella serata di domenica, il lieto fine della vicenda. Il cittadino ha scritto al sindaco di Arcade Domenico Presti, ammettendo le sue responsabilità. Ci sono poi veri e propri atti vandalici. A denunciarli nella giornata di ieri è stata una residente a Musano. «Vorrei avvisare - dice - che giovedì notte mi hanno tagliato due gomme della macchina in via Pascoli; questa mattina un’altra auto si è trovata una gomma tagliata in un’altra via laterale alla nostra: non so che via sia ma è la strada che porta verso la macelleria Rossi». E il consigliere Sara Crema, che ha contribuito alla diffusione della notizia, circoscrive l’ambito: «Più o meno è la zona delle scuole elementari di Musano».