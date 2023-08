TREVISO - La sua auto, un Suv, è piombata come una furia sulle auto parcheggiate in via Verga, a ridosso dell'anello esterno del Put. Ne ha centrate ben otto, tra cui una coperta per prudenza visto quanto accaduto nelle ultime settimane, con un telo antigrandine. Ma contro un incidente del genere non c'è protezione che tenga. Altro che grandine. Questo l'incidente capitato nella notte tra domenica e lunedì poco prima della mezzanotte: l'auto, una Land Rover guidata da un settantenne residente in città, è uscita di strada all'imbocco di via Vera e prima di fermarsi ha danneggiato otto auto di cui quattro pesantemente al punto che sono state rimosse. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale. Al settantenne è stato subito fatto l'alcoltest, ma è risultato in regola. Molto probabilmente a causare l'incidente è stato un colpo di sonno o la distrazione.

L'allarme

«Poco prima della mezzanotte - ricostruisce il comandante Andrea Gallo - la Centrale Operativa del Comando di polizia locale ha ricevuto una richiesta di intervento per una vettura finita fuori strada. La fuoriuscita autonoma ha causato il danneggiamento di ben otto vetture in sosta quattro delle quali sono state poi rimosse visti i gravi danni causati dall'impatto». Anche Gallo ha voluto sapere nel dettaglio la dinamica di un incidente molto particolare: centrare otto auto parcheggiate è quasi un record. «Il conducente della Land Rover, protagonista del singolare episodio - continua il comandante - è un settantenne residente a Treviso: sottoposto subito all'alcoltest è risultato essere in regola con i limiti di legge. Al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto la dinamica e le cause del sinistro dovute probabilmente a un colpo di sonno o ad una distrazione». Poi il particolare dell'auto col telo protettivo: «Tra le auto danneggiate pesantemente vi è anche una vettura il cui proprietario si era premurato di coprirla con il classico telo antigrandine, senza ipotizzare quello che sarebbe potuto capitare nella notte appena passata con una veicolo che ha causato danni ben peggiori rispetto alle grandinate degli ultimi tempi».

La statistica

Il numero di incidenti dovuti alla distrazione è in costante aumento. La Polizia locale ne rileva sempre di più. Lo dicono i dati. Uno degli ultimi riguarda la fine del 2022: dal primo gennaio al 3 novembre delle scorso anno, furono staccate 104 multe per uso del telefonino alla guida, prima causa di distrazione. Il dato non è collegato con l'incidente di via Verga, dove l'uso del telefonino non è dimostrato e non è stata elevata una sanzione per questo motivo. Ma la distrazione c'entra sempre. E il 2022 è stato l'anno della svolta: mai, prima di allora, erano state staccate più di 100 multe per l'uso del telefonino. E stiamo parlando di infrazioni commesse solo lungo l'anello esterno attorno alle mura: tantissime. All'epoca la Polizia locale definì il dato come «molto preoccupante».