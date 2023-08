Incidente a Monigo, sulla Feltrina. Auto sbatte contro un albero, a bordo mamma e figlio

TREVISO - Incidente a Monigo questa sera, 14 agosto, poco prima delle 22.

Una Wolkswagen guidata da una donna ha impattato violentemente contro uno degli alberi posto lungo la strada Feltrina. A bordo insieme a lei anche il figlio adolescente. Fortissimo il botto avvertito dai residenti della zona tanto che diverse persone sono scese per vedere cosa fosse accaduto e per dare una mano.

Stando alla ricostruzione di alcuni testimoni, pare che la donna abbia percorso la rotatoria vicino allo stadio del Rugby e abbia percorso alcuni metri prima di finire contro l'albero. Non è al momento chiaro se si sia trattato di un momento di distrazione o di un malore. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze, la polizia locale che ha fermato il traffico nel tratto che va dal rondò al bivio con la strada Castagnole e la polizia stradale. Mamma e figlio sono fortunatamente riusciti ad uscire in maniera autonoma dal mezzo e hanno riportato solo delle lievi ferite. Sono stati portati in ospedale per i controlli del caso.