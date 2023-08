Incidente a Burano, barca finisce contro una briccola: ferite le due persone a bordo

BURANO (VENEZIA) - Barca finisce contro una briccola, due feriti. L'incidente oggi, 14 agosto, poco prima delle 18, in Rio Santa Caterina nell'isola di Burano dove un'imbarcazione è finita contro una briccola. Immediata la chiamata ai soccorsi: la barca è stata trainata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem. Per i rilievi del caso è invece intervenuta la polizia locale.