Barca di 13 metri in fiamme affonda a sud dell'isola di Gorgona, 6 adulti e 3 bambini in fuga su una zattera di salvataggio

Un'imbarcazione da diporto a motore ha preso fuoco ed è affondata a sud dell'isola di Gorgona, a 15 miglia da Livorno.

Livorno, barca in fiamme: la fuga dell'equipaggio

Secondo quanto si apprende dall'Avvisatore Marittimo i diportisti risultano tutti salvi. Sul posto motovedette della guardia costiera e gommoni e natanti dei vigili del fuoco. I pompieri hanno spento l'incendio ma i danni hanno causato l'affondamento della nave. L'equipaggio della barca è sulla zattera in rientro a Marina di Pisa scortato dai soccorritori. Una colonna di fumo nero si è alzata visibile dalla costa.

Nessun ferito

Sono poi sbarcati al porto di Marina di Pisa nove diportisti dell'imbarcazione andata a fuoco al largo dell'isola di Gorgona e successivamente affondata. Gli occupanti, tutti toscani, nessuno rimasto ferito, erano partiti proprio dallo scalo pisano diretti all'isola davanti a Livorno quando nel tragitto si sono accorti della presenza delle fiamme a bordo. Si sono messi in salvo calando in acqua una zattera di salvataggio dalla quale sono poi stati raccolti dai mezzi della capitaneria di porto che li ha riportati a terra. Non sono ancora chiare le cause che hanno determinato il grosso incendio che ha distrutto l'imbarcazione da diporto e che ha costretto i nove occupanti a fuggire in tempo prima di restare intrappolati tra le fiamme. L'allarme è scattato verso le 13.00.