VENEZIA - In Veneto l'inflazione più alta d'Italia, la provincia più cara è Venezia: aumenti per ristoranti, alberghi, affitti, spesa e servizi alla persona​. Nell’ultimo anno i veneti sono stati i più colpiti d’Italia dal caro vita, la crescita dell’inflazione media è stata infatti dell'1,3 per cento. Seguono la Campania e la Toscana con l'1,2 per cento e il Friuli Venezia Giulia con l'1,1 per cento. Nonostante questo record negativo, va segnalato che sempre tra aprile 2023 e lo stesso mese dell’anno precedente le cose erano andate decisamente peggio: in questo periodo l’aumento in Veneto era stato del 7,7 per cento. La provincia più cara è Venezia che negli ultimi 12 mesi ha visto crescere l’inflazione dell’1,9 per cento.

La grande vocazione turistica della città lagunare ha comportato, in particolar modo, forti incrementi di spesa delle attività riconducibili ai servizi ricettivi, alla ristorazione e alla persona. Un deciso incremento di costo ha interessato anche i trasporti, gli affitti di case/negozi e il carrello della spesa. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia.

I dati

Dopo il capoluogo regionale per incremento del caro vita seguono Padova con il +1,5 per cento, Treviso con il +1,4 per cento e Vicenza con il +1,2 per cento. Le distanze tra le singole realtà territoriali sono risicatissime, tuttavia spingono all’insù il dato medio regionale che ci pone come la regione più “cara” d’Italia. Rispetto all’anno precedente (aprile 2023 su aprile 2022), le cose sono migliorate notevolmente: l’inflazione a Venezia e Padova era aumentata dell’8 per cento, a Vicenza del 7,9 per cento e a Treviso del 7,5 per cento.

Bollette più leggere, ma le vacanze costano di più

Sebbene la crescita dell’inflazione stia rallentando, la percezione dei consumatori, secondola Cgia, è che i prezzi dei beni e dei servizi stiano invece salendo. In realtà alcune voci di spesa che incidono in misura importante sul bilancio familiare hanno subito delle contrazioni importanti. Negli ultimi 12 mesi, ad esempio, i prezzi dell’energia elettrica e del gas sono scesi rispettivamente del 29,2 per cento e del 21,6 per cento, rendendo così le nostre bollette molto più leggere. Anche i biglietti aerei hanno registrato una decisa diminuzione: quelli internazionali dell’11,8 per cento e quelli nazionali del 6,9 per cento. Per contro, è aumentato, in particolar modo, il prezzo delle patate (+11,9 per cento), i pacchetti vacanza nel nostro Paese (+17,2 per cento) e l’olio d’oliva (+44,3 per cento).

Famiglie: tra il 2021 e il 2023 rincari per 4 mila euro

La recentissima fiammata inflazionistica è costata alle famiglie italiane 4.039 euro in più. Se nel 2021, anno che ha preceduto l’avvento della crisi sanitaria, la spesa media annuale delle famiglie italiane ammontava a 21.873 euro, due anni dopo la stessa è salita a 25.913 euro. Soprattutto per le famiglie meno abbienti, l’abitazione e l’alimentare sono le voci di spesa che hanno contribuito maggiormente ad incrementare le uscite complessive.