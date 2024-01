Treviso. Danneggiava le auto nei parcheggi per rubare gli oggetti all'interno, identificato l'autore: è un 25enne residente nel veneziano

TREVISO - Danneggia le auto e ruba dall'abitacolo, identificato l'autore. Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio, a Treviso, tra Via Dandolo e Via Zermanese, venivano rotti i vetri di diverse autovetture parcheggiate sulla pubblica via, nella maggior parte dei casi con la sottrazione degli oggetti custoditi nell’abitacolo tra cui occhiali da sole, portafogli e capi d’abbigliamento.

Le indagini

La Squadra Mobile di Treviso ha così dato il via ad un'attività d'indagine articolata per identificare gli autori di questi furti che avevano provocato diversi danni alle vetture e all’esito dell’incalzante attività investigativa, svolta in collaborazione con la Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Treviso, è stato identificato il presunto autore dei reiterati furti: un 25enne di origine straniera, formalmente residente nel veneziano, ma negli ultimi mesi di fatto domiciliato a Treviso.

Il giovane è stato individuato presso la stazione dei treni di Treviso e successivamente sottoposto a perquisizione personale e domiciliare d’iniziativa, in quanto trovato in possesso di oggetti atti ad offendere. In casa, la polizia ha trovato numerosi oggetti sottratti dalle macchine danneggiate che sono stati poi riconosciuti dalle vittime. I furti commessi e accertati sono stati cinque portati a termine e due tentati. Il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e per furto pluriaggravato e continuato.