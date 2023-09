CADONEGHE - Auto lumaca lungo la Sr 307. Nuova puntata della vicenda delle multe pazze di Cadoneghe: il popolo dei multati scende in strada con un sit car. Dopo il consiglio comunale di mercoledì sera convocato ad hoc sulla vicenda, i multati si stanno organizzando per una protesta in strada in programma per martedì 19 dalle 18 proprio lungo il tratto incrinato della Sr 307, dove sono stati installati gli autovelox che in un mese hanno rilevato oltre 24 mila multe. Non hanno nessuna intenzione di fare passi indietro o di frenare la protesta che va avanti ormai da quasi due mesi, da quando sono iniziate ad arrivare le multe staccate dai due apparecchi installati a fine giugno lungo il tratto della strada 307 nel territorio di Cadoneghe, tratto che è di competenza comunale e in cui – essendo riconosciuto centro abitato – vige il limite dei 50 chilometri orari, in alcune parti dal 2018 e in altre dal 2007. La vicenda delle multe pazze, scoppiato a fine luglio, si fa sempre più caldo. L’idea di “occupare” simbolicamente la strada era ventilata già nel tardo pomeriggio di venerdì, al termine di un nuovo sit in in piazza Insurrezione, sotto al municipio di Cadoneghe. E ieri è arrivata la conferma nella chat che conta 360 partecipanti.

LA RABBIA

«Anche venerdì abbiamo dato prova di esserci – ha detto Andrea Rossi, diventato il coordinatore del gruppo -. Ci stiamo cavando il respiro ma alla fine queste multe devono essere annullate, tutte. Martedì 19 organizzeremo un Sit Car ovvero una protesta in auto. Ognuno con la propria auto o moto, a partire dalle ore 18 ci infiliamo nella 307 e la percorriamo sotto i 50 km/h a mo’ di circuito per alcune volte dalla rotonda della Castagnara a quella di Terraglione, e viceversa. Esporremo dai finestrini le nostre multe e ci faremo sentire. Vogliamo far capire al sindaco che ora che tutti sanno è semplice rispettare i limiti, ma è quando non si sanno le cose che si incorre nell’errore o meglio si cade dentro un trappolone, come è stata definita l’attivazione dei velox da un giorno all’altro, senza alcun preavviso e senza alcuna sperimentazione. Dev’essere chiaro che non siamo dei pirati della strada che non sanno rispettare le regole. Speriamo sia tutto chiaro». Intanto l’associazione dei consumatori “Miglior Tutela” ha fatto qualche conto dell’ammontare dei soldi di tutte le multe arrivate finora. «Dal 23 giugno al 7 luglio le sanzioni sono pari a 1.066.254 euro, partendo dal presupposto che le multe messe (25.387) siano tutte di importo base da 42 euro. Nel solo giorno del 23 giugno (primo giorno di attivazione dei velox, Ndr) sono stati emessi 6.789 verbali. Nel medesimo periodo abbiamo calcolato che le spese di notifica sono pari a 444.272,50 euro».