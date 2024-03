TREVISO - Nella Marca mancano 3.700 lavoratori per coprire tutte le esigenze di comparti strategici come ristorazione, ricezione turistica e tempo libero. E non solo. In cerca di personale è anche il settore dell’alimentare che segue dinamiche diverse ma ha problemi analoghi non riuscendo a trovare banconieri, commessi, cassiere, macellai, pasticcieri, panettieri e via discorrendo.