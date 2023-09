TREVISO - Colpo grosso in pieno centro a Treviso. I ladri assaltano un appartamento di via Toniolo e scappano con la cassaforte piena di gioielli: bottino da 250mila euro. Il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica. Il commando è penetrato in casa e ha preso di mira il forziere: approfittando delle ridotte dimensioni, ha staccato la cassaforte dal muro e l’ha portata via. Ad agire potrebbe essere stata la “banda delle casseforti” che da settimane imperversa nell’hinterland. I comuni della cintura urbana sono in balìa anche di altri gruppi di malviventi. Sono almeno cinque i colpi registrati negli ultimi giorni, tra Casier, Carbonera e Preganziol. Alcuni avvenuti in pieno giorno.

IL RAID

Quella in centro a Treviso è stata una razzia pianificata con cura: nel mirino è finito un appartamento al quinto piano affacciato su via Toniolo, a pochi passi dai giardini di Sant’Andrea e da piazza Borsa. Da qualche tempo ci abita una coppia di australiani, che ha preso l’appartamento in affitto. Mai avrebbero immaginato di ricevere una “visita” del genere. Sul raid indaga ora la polizia, chiamata sul posto quando i malcapitati inquilini hanno scoperto il furto. Gli investigatori stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere alla ricerca di elementi utili a smascherare la banda. I tanti occhi elettronici installati in centro potrebbero aver immortalato movimenti sospetti riconducibili a una delle fasi del colpo, come i sopralluoghi preparatori o la fuga. Al vaglio ci sono anche eventuali analogie con altri furti commessi in altre località della provincia. La zona di piazza Borsa è un quadrante “caldo” soprattutto per i tanti episodi di violenza e disagio giovanile. Motivo per cui le pattuglie transitano spesso, soprattutto di giorno. Di notte invece è decisamente più facile passare inosservati. «Non abbiamo sentito niente, purtroppo» è il commento laconico di alcuni condòmini della palazzina.

LA SCIA

Anche nell’hinterland i ladri hanno colpito duro. A Dosson di Casier un’abitazione di via Aldo Moro è stata completamente svaligiata mercoledì, poco dopo mezzogiorno. «Camera da letto sottosopra, cassetti e armadi aperti e tutte le cose di valore rubate» fa il punto la proprietaria sui social. «È devastata, le hanno portato via tutto» aggiunge un suo amico. La caserma dei carabinieri, poco distante dall’abitazione svaligiata, non è bastata a scoraggiare i malviventi. A Carbonera mercoledì sera sono state diverse le abitazioni visitate nelle frazioni di San Giacomo di Musestrelle e di Vacil, con la gente all’interno. «Credo che la mia casa sia stata risparmiata solo perché i cani hanno abbaiato parecchio e i vicini già visitati hanno chiamato i carabinieri - dice Lisa Menegaldo - questa è una strada di campagna. Di sera siamo completamente al buio, quindi un bersaglio facile. Qualche lampione sarebbe gradito, come deterrente». Nel mirino anche Preganziol: svaligiata un’abitazione di via Isonzo. «Hanno scassato la portafinestra, rovistato dentro armadi e cassetti e rubato tutto quello che hanno potuto» racconta la proprietaria.