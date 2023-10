Este. Crolla l'impalcatura del palazzo in via Vallesina e finisce su quello di fronte. Tragedia sfiorata

ESTE - ​Tragedia sfiorata ad Este, dove questa mattina l’armatura di un cantiere che avvolgeva un palazzo di via Vallesina, in pieno centro storico, si è staccata dall’edificio ed è caduta su una abitazione vicina. E’ accaduto all’orario di punta del via vai di auto con bambini a bordo, accompagnati dai genitori alla scuola media Carducci. Per fortuna nel crollo non sono state coinvolte persone. L’abitazione investita ha invece riportato danni.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per la messa in sicurezza dei luoghi, dopo essersi assicurati che oltre all’impalcatura non avesse ceduto anche parte del fabbricato. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Este.

L’immobile è interessato da lavori di ristrutturazione per essere trasformato in un complesso residenziale dietro la Basilica delle Grazie.