PORDENONE - Rischia di essere più complicato vendere un appartamento di 100 metri quadri che una mega villa di lusso che parte da almeno un milione di euro. Forse l'affermazione è un po' audace, ma non ci sono dubbi che il mercato delle case di lusso in provincia di Pordenone ha un suo mercato. Certo, non se ne vende una al giorno, ma attici da oltre un milione o ville da sogno che partano da un milione e mezzo in su non mancano, così come non mancano le persone che le acquistano. Ne sa qualche cosa Bruno Paludet della Paludet & Partners, una delle agenzie immobiliari che trattano diverse case di altissimo livello, lusso e pregio. Paludet il mercato degli immobili di lusso lo conosce molto bene e su questo fronte ha le idee chiare.



Immobiliare, il mercato del lusso

Una delle regole auree per vendere una super villa che supera i due milioni di euro è quella di non perdere la pazienza, perché per concludere l'affare serve tempo. «In effetti - spiega Bruno Paludet - il mercato delle case con prezzi decisamente alti funziona, così come ci sono gli acquirenti che si interessano a ville o ad attici di lusso. Resta però il fatto - va avanti - che è un mercato lento, dove serve tempo, dove gli acquirenti hanno la necessità di mettere in riga diverse cose che non sono solo ed esclusivamente il prezzo». Del resto chi si avvicina a quel mercato sa bene quanto deve aprire il portafoglio e lo fa con cognizione di causa. Casomai le questioni sul tavolo, se la casa piace, sono altre.



Ville da sogno, chi ci vive

«Cerchiamo di andare con ordine - spiega l'agente immobiliarista - Se qualcuno si avvicina a una villa di 600 - 700 metri quadrati sa più o meno quanto deve spendere, quindi la casa piace e il prezzo è considerato adeguato, le questioni da affrontare sono altre. Per una villa di quelle metrature diciamolo subito, serve personale di servizio, è quasi impossibile fare da soli. Quindi se non è già disponibile bisogna trovarlo, vedere se c'è compatibilità e poi a volte le dimensioni penalizzano perché il personale di servizio non è così facile da individuare. Inoltre una villa da un milione e oltre ha quasi sempre un parco di dimensioni notevoli, con alberi di pregio che vanno curati. Sistemare un parco con giardino, potare gli alberi, curarli e tenere tutto in sicurezza, costa dai 7 ai 9 mila euro l'anno. Infine, cosa decisamente da non sottovalutare - spiega Paludet - c'è la questione sicurezza. Servono impianti di allarme importanti, di quelli anti intrusione perimetrale, sia per il parco che per l'abitazione e meglio ancora sarebbe avere uno schermo in casa per tenere tutto sotto controllo. Sono ragionamenti che chi acquista deve fare e quindi questo può rallentare i tempi dell'acquisto».



Ville di lusso in vendita: campagna o città

«Altra questione da mettere sul piatto è dove acquistare la casa di lusso. In questo senso, però, il target degli acquirenti è ben indicato dall'inizio: c'è chi vuole restare in città, vicino al centro con tutte le comodità del caso, anche se questa scelta può comportare una problematica in più: se ci sono condomini a fianco manca la privacy perché si può guardare nel giardino. Chi invece sceglie la campagna - racconta ancora Paludet - non ha questi problemi, ma magari deve potenziare il sistema di allarme».



Mega ville, chi le compra

Persone che hanno soldi ce ne sono. «Posso dire -conclude Paludet - che gli ultimi miei clienti sono stati due professionisti tedeschi, lei medico, lui avvocato che si sono innamorati di una villa di lusso in provincia, ma ho chiuso contratti anche con un professionista di altissimo livello e un imprenditore. Ovviamente stiamo parlando di persone che avevano disponibilità economiche, ma ogni vendita a questi livelli fa storia a se».