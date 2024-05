A Padova donna picchiata dal marito, a Piombino Dese è lei ad aggredire lui

PADOVA - Litiga con la moglie ed aggredisce i carabinieri, arrestato.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato per lesioni violenza e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino 39enne ucraino residente a Padova. Nel corso della notte, sulla linea 112 è giunta una richiesta di aiuto da parte di una donna, il cui marito in preda presumibilmente dai fumi dell’alcool aveva un atteggiamento violento e minaccioso. Immediatamente sono state inviate più pattuglie a Padova in via Lagrange, presso l’abitazione della donna ucraina 41enne: hanno trovato l’uomo seduto sul parapetto di casa in chiaro stato di alterazione psicofisica e da subito si è dimostrato violento ed intollerante alle richieste dei militari operanti. I carabinieri hanno dovuto fronteggiare la violenza e la resistenza dell’uomo. L’arrestato è stato ricoverato in ospedale.

CASO OPPOSTO A PIOMBINO DESE

A Piombino Dese invece i carabinieri della locale stazione sono intervenuti perchè una donna greca 42enne aveva aggredito il personale sanitario del 118 intervenuto in abitazione. Nel corso della notte, la donna in stato di alterazione aveva litigato e picchiato l’ex compagno che ha contattato il 118 per calmarla e verificarne lo stato di salute. I medici intervenuti sono stati a loro volta aggrediti dalla 42enne e per tanto è stato richiesto l’intervento di una pattuglia dell’Arma. I militari intervenuti in via Pignan, hanno supportato i sanitari riportando alla calma la donna che è stata trasportata per le cure del caso presso l’ospedale di Camposampiero ove si trova ricoverata.