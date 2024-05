SANT’ANGELO DI PIOVE - Scontro a Sant'Angelo di Piove sull'autovelox: le minoranze accusano il sindaco di voler far cassa con il rilevatore, ma il sindaco Guido Carlin ribatte: «Sono in malafede, lo hanno voluto proprio loro a suo tempo sulla statale 516 dei Vivai ed ora mistificano la realtà». A dare fuoco alle polveri quattro consiglieri di opposizione Mariano Salmaso, Moreno Maniero, Romano Boischio e Paolino Bedon, con una nota successiva al Consiglio comunale del 29 aprile, con tanto di audio, relativo alla registrazione del consiglio.



LA POSIZIONE

I quattro consiglieri spiegano: «Dopo vari interventi, il sindaco ha concluso affermando nei confronti di noi consiglieri di minoranza: “Una precisazione, visto che stiamo facendo un processo alle intenzioni alle entrate dell’autovelox: io penso che voi avete anche un po’ sbagliato la posizione di quell’apparecchio, è inadeguata perché il Comune di Piove di Sacco con lo stesso autovelox e sulla stessa strada dei Vivai, incassa più di due milioni di euro”». La pepata replica dei consiglieri: «Secondo il sindaco e l’attuale amministrazione del nostro Comune, quali sono le motivazioni per le quali si decide di installare un autovelox? Ricordiamo che la scelta è stata dettata dalla pericolosità dell’incrocio e del tratto di strada, con più incidenti anche mortali, una scelta di natura etica per garantire la sicurezza». E i consiglieri concludono: «A questo punto, se il sindaco vuole fare cassa che lo sposti in una “posizione più adeguata”, rispondente alle sue esigenze».



LA REPLICA

Carlin replica: «La mia era solo una battuta mentre in Consiglio proprio le minoranze stavano evidenziando la loro bravura nell’avere installato l’autovelox. Non intendevo assolutamente dire che le multe sono poche, ma solo ribadire che non devono vantarsi per avere installato un autovelox anche se al Comune torna utile sotto certi aspetti. Faccio notare che durante i loro mandati incassavano circa 1.500.000 l’anno non i 450/500.000 di adesso e che hanno utilizzato i soldi per ripianare i loro debiti. Io invece li utilizzo come è stabilito dalla norma per fare il primo stralcio della pista ciclabile di Celeseo. Tornando all'autovelox, di cui si gloriavano in Consiglio, ho risposto che hanno scelto anche il posto sbagliato dove installarlo visto che quello di Piove sulla stessa strada incassa tre o quattro volte di più. Preciso che durante i loro mandati avevano in previsione di installarne un altro sempre sulla Strada dei Vivai in direzione Saonara, perciò che non vengano a fare i moralisti adesso che sono all’opposizione».