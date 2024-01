Ladri in fuga, inseguimento e schianto: i banditi scappano per i campi

La caccia ai ladri, l’inseguimento, l’auto in fuga che esce di strada coi banditi che scappano fra i campi e infine una massiccia battuta dei carabinieri per cercare di rintracciare i malviventi. Se qualcuno voleva vedere delle scene da film, ieri sera in via Santa Giustina a Castello di Godego non ha dovuto nemmeno sedersi sul divano davanti alla tivù: è bastato affacciarsi alla finestra e guardare fuori. Nel tardo pomeriggio, stando a quanto emerso, una batteria di ladri stava per entrare in azione in paese. Forse qualche colpo aveva già cercato di portarlo a termine quando la vettura su cui viaggiava la banda, una Bmw scura, ha incrociato una gazzella dei carabinieri, impegnata in un controllo specifico del territorio mirato proprio contro i reati di carattere predatorio.



La vettura, una Bmw station wagon di grossa cilindrata, è apparsa subito molto sospetta. E non a caso quando i militari si sono avvicinati per vedere meglio chi vi fosse all’interno l’uomo al volante del mezzo ha pigiato sull’acceleratore, allontanandosi coi suoi complici a tutta velocità. La gazzella dei carabinieri si è messa subito alle calcagna dell’auto dei fuggitivi, inseguendola a una certa distanza. I sospetti ladri volevano seminare le forze dell’ordine, ma forse a causa dell’asfalto scivoloso e dell’alta velocità, il conducente ha perso il controllo della Bmw che, all’altezza di via Santa Giustina, è uscita di strada centrando un palo e un muretto.



Gli occupanti hanno dovuto subito abbandonare il veicolo e hanno preso la via dei campi. A quel punto i carabinieri hanno avviato delle vaste ricerche cinturando l’area in modo da chiudere ogni via di fuga ai malviventi. Il sospetto, ovviamente, è che prima di imbattersi in una pattuglia dell’Arma avessero commesso dei reati o, magari, fossero in procinto di commetterli. La ricerca è andata avanti per tutta la serata: i risultati della battuta verranno forniti nella giornata di oggi dai carabinieri.

