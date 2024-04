MESTRE - Come un museo di arte moderna, ma immerso nella natura, all'interno di un parco grande qualcosa come 31 campi da calcio. Un gioiello che Mestre, probabilmente, neanche pensava di avere, ma che aprirà al pubblico da dopodomani, domenica 28 aprile, grazie alla decisione di Banca Ifis per celebrare i quarant'anni dalla propria fondazione, e che si potrà visitare gratuitamente ogni domenica con l'unico obbligo della prenotazione via web o sull'App "Ifis Art".