Legnago. Non si ferma all'Alt e scappa a tutta velocità sull'auto rubata: 22enne arrestato dopo un inseguimento da brivido

LEGNAGO (VERONA) - Arrestato a 22 anni dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale: invece di fermarsi all'ALT è scappato a tutta birra, e per giunta su un'auto rubata.

Erano da poco trascorse le 20 quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio della frazione “Casette” del centro della “bassa veronese”, ha notato un’auto Station Wagon di colore scuro. Subito è scattato un accertamento nella Banca dati sulla targa e il veicolo è risultato rubato da circa una settimana. L’equipaggio quindi ha intimato l’ALT al conducente che, tuttavia, è partito a tutta velocità allo scopo di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un lungo e pericoloso inseguimento per le vie cittadine, durato oltre 10 minuti, dieci minuti durante i quali il conducente si è lanciato in manovre azzardate, ponendo in pericolo la propria e l’altrui incolumità, fino a quando i militari sono riusciti a bloccarlo nei pressi di via Rodigina Nord.

Il giovane alla guida del veicolo è stato arrestato in flagranza per Resistenza a Pubblico Ufficiale e dovrà rispondere anche del reato di “Ricettazione” del veicolo rubato che, nel frattempo, è stato restituito al legittimo proprietario.

Il 22enne, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando di Legnago, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Verona e nella mattinata odierna è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della presentazione alla P.G.

