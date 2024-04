RONCADE (TREVISO) - Ladri armati di flessibile assaltano un'abitazione. Ma il nipote dei proprietari, insospettito dal rumore, li sorprende e li costringe alla fuga. I due malviventi riescono a scappare lasciando però sul posto il borsone con l'utensile. Si erano portati persino una prolunga in modo da assicurarsi la corrente necessaria ad alimentare il flessibile, segno della sfacciataggine con cui ormai agiscono. Il tentato furto è avvenuto nei giorni scorsi in via Manin, a Roncade.

La coppia di ladri è entrata in azione con il buio, approfittando dell'assenza dei padroni di casa. Hanno scavalcato il cancello portando con sé il borsone e poi si sono messi all'opera. Puntavano a segare inferriate e infissi, in modo da penetrare in casa. Ma non avevano messo in conto che il rumore potesse destare sospetti nel vicinato. O forse confidavano nel disinteresse dei residenti. Invece non è stato così. Vicino all'abitazione presa di mira abita un nipote del proprietario. L'uomo si è insospettito: gli sembrava strano che lo zio facesse lavori a quell'ora. Così è andato a controllare.

In cortile ha trovato due sconosciuti, intenti ad armeggiare col flessibile. I malviventi, a quel punto, sono scappati lasciando lì l'utensile e il borsone. Sono fuggiti a piedi attraverso i campi e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato il materiale. Proprio quell'equipaggiamento ora potrebbe tradirli perché potrebbero aver lasciato impronte digitali o altre tracce utili a risalire alla loro identità.