VERONA - Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato un furto in abitazione. È successo nella serata di ieri, lunedì 22 aprile. Nello specifico, un residente di via dei Gelsi ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri per segnalare di aver notato due soggetti scavalcare la recinzione di una villetta disabitata dopo la recente scomparsa degli anziani proprietari, fornendo all’operatore una precisa descrizione della coppia dei fuggitivi. Questi ultimi, mossisi con circospezione con la luce di una torcia elettrica, hanno poi infranto con un sasso il vetro di una delle finestre per poter accedere all’interno dell’abitazione.

Resisi conto dell’arrivo delle pattuglie dell’Arma, i due hanno iniziato una fuga velocemente i giardini delle case confinanti, pensando così di seminare i militari che, invece, hanno potuto contare sul decisivo aiuto dei residenti che hanno via via segnalato la posizione dei fuggitivi: sono statu infine bloccati lungo via della Prateria. Si tratta di un cittadino kosovaro di 23 anni e di un 22enne albanese, entrambi noti alle Forze di Polizia. Per entrambi inevitabile l’arresto e l’accompagnamento, su disposizione del Pubblico Ministero, presso il carcere cittadino.